Richiesta urgente di OVS: contratto a tempo indeterminato e stipendio altissimo | Ti basta il diploma per candidarti entro 48 ore

Nuove opportunità di lavoro arrivano dal mondo OVS. Candidarsi è facilissimo e basta solo il diploma. Ecco tutti i dettagli.

Negli ultimi anni, complici il periodo pandemico e gli incredibili balzi in avanti della tecnologia, sempre più giovani cercano lavoro attraverso internet.

Secondo una recente indagine dell’Eurostat, il canale più utilizzato dai giovani nella ricerca di un impiego è il web, in particolar modo, i social network e i motori di ricerca online. Insomma, se fino a qualche anno fa chi era alla ricerca di un lavoro preferiva la rete informale di parenti e conoscenti, oggi, le cose sono cambiate.

Del resto, fortunatamente la rete è zeppa di nuove e interessanti opportunità lavorative per giovani e meno giovani, con o senza laurea. Una ghiotta occasione arriva ora dalla nota catena di negozi di abbigliamento e accessori OVS, che offre una serie di opportunità di impiego anche per chi non è in possesso di una laurea.

Nuove assunzioni OVS

OVS, nota azienda specializzata nella produzione e vendita di abbigliamento e accessori per donna, uomo e bambino, ha attivato una grossa campagna di recruiting. Nata nel 1972, attualmente, vanta oltre 2 mila punti vendita in Italia e all’estero impiegando quasi 8 mila persone.

Il gruppo, in continua espansione e crescita, in vista di nuove aperture punta all’assunzione di nuove figure per ampliare il proprio organico. In particolare, OVS cerca diverse figure da inserire nei punti vendita di Toscana, Marche, Lombardia, Veneto, Trantino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Le opportunità della società riguardano sia candidati esperti che giovani alla prima esperienza, per i quali sono previsti corsi di formazione offerti dal gruppo.

Tra i profili maggiormente richiesti commessi e magazzinieri, per i quali basta essere in possesso di diploma di maturità.

Assunzioni OVS: come candidarsi

Candidarsi alle offerte di lavoro OVS è molto semplice. Basta collegarsi alla pagina ufficiale e selezionare la voce OVS Lavora con Noi. Dopo aver effettuato una breve ricerca sulle posizioni aperte è possibile inviare la propria candidatura registrandosi sul portale e, successivamente, inserendo il proprio curriculum nel database aziendale.

In ogni caso, considerato che OVS è sempre interessata ad incontrare nuovi talenti, è sempre possibile inviare all’azienda una candidatura spontanea. Qualora il profilo dovesse essere selezionato per un primo colloqui conoscitivo, si verrà contattati direttamente dal selezionatore per fissare un primo appuntamento. Insomma, non resta che provare e incrociare le dita!