Il concorso più atteso del 2024: Banca d’Italia assume con effetto immediato | Serve studiare assolutamente queste materie

Concorso Banca d’Italia uno dei più attesi da chi cerca un lavoro sicuro e prestigioso riservato a laureati a pieni voti

Se stai cercando un lavoro adeguato alla tua preparazione e al titolo di studi che hai conseguito, questa è l’occasione che fa per te. Banca d’Italia la pubblicato il concorso 2024 per ampliare l’organico dei dipendenti ma i posti sono limitati ed è necessario agire in fretta. Questo perché, come tutti i concorsi, anche questo ha una determinata scadenza da rispettare per essere inclusi nella selezione.

Si tratta di posti di lavoro riservati a chi ha conseguito una laurea magistrale specialistica in alcune determinate categorie. Inoltre, il candidato, deve anche aver raggiunto una votazione minima come descritto nel bando. Non è certo per tutti, le selezioni sono molto rigide e senza i requisiti richiesti non è possibile accedere al concorso, quindi è importante inviare la domanda di partecipazione.

L’invio della richiesta deve essere effettuato telematicamente e devono essere inseriti tutti i dati richiesti con molta attenzione. Inoltre è molto importante che venga inserita tutta la documentazione in modo corretto per far sì che la domanda non venga scartata a priori. I laureati che hanno scelto le specialità indicate in questo articolo, possono candidarsi in questo modo.

Concorso Banca d’Italia 2024, chi può partecipare

Un impiego di rilievo all’interno di un’Istituto bancario importante e prestigioso, è il sogno di molti giovani che hanno conseguito un Laurea. I posti disponibili sono solamente 15 e il concorso viene fatto in modo estremamente selettivo. Le posizioni aperte sono, infatti, riservate a 15 esperti in materie giuridiche.

Per tale ragione le lauree ammesse sono:

scienze giuridiche,

giurisprudenza,

scienze politiche,

economia e finanza,

relazioni internazionali,

scienze economia aziendale,

scienze pubblica amministrazione,

lauree equiparate.

La data di scadenza del concorso è stata il 2 febbraio 2024, quindi non è più possibile inviare la domanda di partecipazione. Sono pervenute circa 8.050 domande per partecipare al concorso con preselezione. Le date attualmente concordate su turni sono state stabilite basandosi sull’ordine alfabetico dei nomi, la prima è l’11 aprile 2024 alle 9.30 del mattino e alle 14.30 del pomeriggio. La seconda data è fissata per il 12 aprile 2024 alle 9.30 e alle 14.30.

La sede in cui si verificheranno le prove di preselezione è la Fiera di Roma di via Portuense 1645, Roma.

Quali sono le prove d’esame del Concorso Banca d’Italia

Le prove che dovranno superare i candidati sono le seguenti:

preselezione;

prova scritta presentata in due sezioni: risoluzione quesiti ed elaborazione di un testo in inglese;

prova orale sulle materie specificate nel bando.

Non è semplice superare le prove d’esame e i posti disponibili sono pochi. Tra coloro che otterranno l’idoneità al ruolo indicato, saranno scelte i professionisti che saranno immediatamente assunti e inseriti nelle posizioni più idonee alle specifiche competenze negli uffici della Banca d’Italia.