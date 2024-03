Vuoi ricevere un computer in regalo? Lo Stato è generoso e ti spedisce il top di gamma | Compila questo modulo e sbarazzati del tuo vecchio pc

Arriva un nuovo aiuto da parte dello Stato con il quale ti permette di acquistare un computer ad un prezzo bassissimo. Ecco tutte le novità.

Secondo una recente indagine ISTAT, contrariamente a quanto si possa pensare, nel nostro Paese un terzo delle famiglie non ha un computer o un tablet in casa. Nonostante, la diffusione dello smart working e il maggior utilizzo dei social media, favoriti dall’esplosione della pandemia da Covid, molti italiani non hanno un’adeguata strumentazione informatica in casa.

Ad essere maggiormente penalizzati, soprattutto, i cittadini del Sud Italia. Nello specifico, 4 famiglie su 10 non avrebbero il pc, così che solo 3 studenti su 10 avrebbe sviluppato competenze digitali elevate.

Alla luce di questi dati, lo Stato ha deciso di promuovere degli aiuti che hanno lo scopo di colmare il divario digitale. Parliamo del bonus computer 2024 e il bonus internet. Vediamo come funzionano, a chi spettano e cosa fare per ottenerli.

Misure contro il divario digitale: bonus computer 2024

Saranno presto erogati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) due contributi molto importanti volti a colmare il divario digitale tra Settentrione e Meridione nel nostro Paese. Nello specifico, la prima misura, anche nota come bonus computer 2024, consiste in uno sconto di 300 euro sul prezzo finale d’acquisto di un personal computer portatile o anche fisso.

Il beneficio, però non riguarda tutti ma verrà riconosciuto agli studenti delle scuole superiori o Università o ai loro familiari che hanno un valore ISEE non superiore a 20 mila euro. In attesa di ulteriori informazioni sulla procedura per farne richiesta, sappiamo che il bonus computer 2024 è un sostegno economico da intendersi una tantum e non può essere utilizzato per l’acquisto di accessori e periferiche come scanner o stampanti, né tantomeno per saldare il conto della connessione ad internet. Infatti, in questo caso è prevista un’ulteriore misura, il bonus internet.

Misure contro il divario digitale: bonus internet

Il bonus internet è una misura già nota ai più che verrà prorogata anche per il 2024. Il bonus legato al “piano voucher per l’incentivazione della domanda di connettività in banda ultralarga delle famiglie”, prevede lo stanziamento di 400 milioni di euro su base regionale da destinare alle famiglie che non dispongono di una connessione internet in casa.

L’ok potrebbe arrivare per la metà di quest’anno e non dovrebbe avere dei limiti ISEE, ma dovrebbe essere riconosciuta solo ai nuclei familiari che non hanno avuto una connessione internet nei sei mesi precedenti.