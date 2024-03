Da adesso lo richiederò solo allo sportello delle Poste Italiane: mai più coda da 15 giorni | La richiesta si può fare da oggi

Arriva una svolta epocale per il nostro Paese! Finalmente, niente più code per avere questo importante documento. Vediamo di cosa si tratta.

A partire dall’11 marzo, sarà possibile richiedere e rinnovare il passaporto direttamente presso gli uffici postali. Una svolta davvero epocale, considerati tutti i disservizi dei mesi scorsi.

Avere il passaporto in Italia era diventato sempre più difficile, fra disservizi e tempi d’attesa lunghissimi. Secondo i dati di Altroconsumo, in molte città per avere o rinnovare il passaporto era necessario attendere anche diversi mesi: “In 6 città su 12, secondo la nostra inchiesta prenotare, è praticamente impossibile – ha evidenziato l’associazione per i consumatori – perché il sistema non dà nessuna disponibilità. In altre ci sono tempi lunghi, in altre ancora, invece, al contrario basta un giorno per fissare l’appuntamento. Va detto che sembra essere un fenomeno ‘a macchia di leopardo’ e probabilmente anche molto casuale: dipende dal momento e dalla fortuna… Non c’è differenza fra Regioni e fra città grandi e piccole. Il passaporto, fra l’altro, va fatto presso la questura del territorio di residenza e quindi non c’è molta possibilità di scelta. Il danno però è concreto: le associazioni dei tour operator lamentano molte disdette legate alla difficoltà di confermare i viaggi, in mancanza della certezza di avere il passaporto”.

Fino a questo momento, gli unici provvedimenti utili a snellire i tempi di richiesta e consegna di questi documenti sono stati gli Open Day in cui i cittadini potevano mettersi in fila, senza alcuna prenotazione per ottenere il passaporto. Ora, finalmente, è arrivata la tanto attesa svolta, perché sarà possibile richiedere e rinnovare il passaporto anche preso gli uffici postali.

Passaporto: richiesta e rinnovo alle Poste

A partire dall’11 marzo sarà possibile richiedere o rinnovare il passaporto anche presso gli uffici postali. A confermarlo un comunicato stampa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha chiuso un accordo con Poste Italiane. Al momento, il progetto parte in provincia di Bologna, per l’esattezza a San Pietro in Casale e nella frazione di Dozza a Toscanella, per poi estendere il raggio d’azione a tutto il territorio nazionale.

Ma attenzione, perché il servizio non sarà disponibile a tutti, ma solo ai comuni con meno di 15 mila abitanti che hanno aderito al progetto Polis, nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR. Inoltre, i richiedenti potranno ricevere il documento direttamente a casa, senza la necessità di prendere appuntamento in commissariato.

Come richiedere e rinnovare il passaporto alle Poste

Richiedere il documento alle Poste è molto semplice. Basta consegnare all’operatore di sportello un documento di identità valido, il codice fiscale e due fototessera (una delle quali autenticata). Successivamente, sarà necessario procedere al pagamento del bollettino di 42,50 euro per il passaporto ordinario e della marca da bollo da 73,50 euro.

In caso di rinnovo, invece, basterà consegnare il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del documento. In entrambi i casi, il nuovo passaporto sarà consegnato direttamente a casa da Poste Italiane.