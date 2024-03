Truffa del taxi, ho scoperto il vero colpevole: se lo prendi per una corsa finisci per rimanere senza un centesimo | Fai attenzione a questi dettagli

Andiamo a scoprire l’ennesimo tentativo di truffa di questa fase. Stavolta sotto la lente di ingrandimento sono finite le corse dei taxi.

Fare il tassista non è più semplice come una volta. Le licenze al giorno d’oggi sono piuttosto onerose e se a ciò ci si aggiunge il costo della esorbitante della benzina negli ultimi anni, allora si può ben capire che questo mestiere ha decisamente tanti svantaggi oggettivi che non dovrebbero essere ignorati.

Soprattutto nelle grandi città dove la viabilità è problematica a causa del traffico “portare la pagnotta a casa” è un’impresa abbastanza ardua. Andare da un capo all’altro alle volte risulta quasi una perdita piuttosto che un guadagno. In questo contesto vanno inserite anche le condizioni per nulla dignitose di molte strade.

Buche e dislivelli sono presenti un po’ ovunque in giro per il Bel Paese e ciò va a logorare dei mezzi che già sono abbastanza stressati dalla mole di chilometri macinati giornalmente. Per tutta questa serie di motivazioni sono diventate ancor più numerose le manifestazioni di protesta con scioperi che poi si ripercuotono sui cittadini, che non c’entrano nulla con queste situazioni.

Purtroppo però in “tempi di guerra” c’è chi pur di arrivare al risultato ricorre a tecniche per niente lecite elaborando strategie truffaldine che mirano a truffare i turisti. A tal proposito spicca la testimonianza di un tassista napoletano che ha parlato di un trend sempre più diffuso nel capoluogo partenopeo.

Truffa del taxi: come avviene e quali sono le vittime preferite

Chiaramente ciò non significa che queste truffe si verificano solo a Napoli. Si tratta solo di uno specchio di un trend che riguarda tutto il paese. In pratica si tende a negare le corse per località vicine per accaparrarsi quelle fuori città che ovviamente fruttano cifre maggiori. Le vittime designate sono per lo più i turisti stranieri facoltosi che desiderano vedere anche altre località della regione.

Per intenderci sono quelli che hanno come mete la Penisola Sorrentina, la Costiera Amalfitana o i siti archeologici più famosi dell’area partenopea come Ercolano e Pompei. Insomma, luoghi di assoluta bellezza in cui ormai alloggiano per lo più coloro che hanno una certa disponibilità economica.

Quanto può costare una corsa fuori città

Il prezzo per una corsa dal centro di Napoli ad uno dei posti sopracitati può arrivare tranquillamente a 1.000-1.200 euro. Di fatto un vero e proprio mensile, che molti visitatori provenienti da altre parti del mondo si possono permettere senza porre nessuna obiezione. Un qualcosa di surreale che sta diventando sempre più “normale”.

Basta procurarsi un mini van ed il gioco è fatto. Con questo mezzo si possono trasportare circa 6-8 persone con tutti i bagagli rendendo di fatto il viaggio “più comodo” a chi viene dall’altra parte del mondo e magari ha portato con sé diversi effetti personali. Attenzione però, il gioco non vale la candela visto che se si viene colti in flagrante si rischia anche la sospensione della licenza.