Lavora con TIM da casa, un’occasione da non perdere assolutamente: la lista delle posizioni aperte è lunghissima

TIM ha aperto a diverse possibilità di lavoro da remoto. Ecco quali sono nello specifico e cosa bisogna fare per potersi candidare.

Le proposte di lavoro da parte delle grandi aziende sono per forza di cose quelle che allettano di più i giovani e coloro che sono alla ricerca di un impiego. Avere alle spalle un brand di un certo spessore garantisce una maggiore sicurezza e al giorno d’oggi visto il mercato non è certamente un piccolo particolare.

TIM grazie alla sinergia con Telecom Italia negli anni è riuscita a soddisfare le aspettative di molte persone che cercavano una nuova sistemazione lavorativa e nel tempo hanno mantenuto un certo grado di fiducia. Per questo appena viene pubblicata un’offerta di lavoro riconducibile a loro, molte persone ci si fiondano subito.

D’altronde essendo in un ambito i continua evoluzione come quello delle telecomunicazioni c’è sempre bisogno di forze fresche da formare ed affiancare a coloro che sono già presenti nel team da diverso tempo. Anche in questa fase le opportunità proposte sono decisamente interessanti.

Infatti è possibile essere assunti da Tim e lavorare comodamente da casa. D’altronde lo smart working è una dimensione sempre più in auge in questo contesto in cui si possono risolvere tranquillamente i problemi da remoto. Non resta quindi che andare a scoprire cosa ha in serbo Tim per chi vuole cimentarsi in un nuovo lavoro.

Tim: le posizioni aperte in smart working

Di base le posizioni aperte in questa fase sono quelle di Key Account Manager e di stagista. Per la prima mansione sono richieste preferibilmente una laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni e un’esperienza pregressa di almeno 5 anni nel settore delle vendite. Nello specifico bisognerà presidiare il territorio di competenza in modo da favorire l’innovazione del business system del cliente nell’ambito dello specifico segmento di business.

Passando invece allo stage, si accettano candidature spontanee in tutto il territorio nazionale. Chiaramente in questo caso la risorsa si dovrà mettere a disposizione per imparare nel più breve tempo possibile il maggior numero di nozioni utili per svolgere il mestiere a 360°. Dunque si passerà necessariamente da una fase di affiancamento.

Come candidarsi per le varie opportunità di lavoro

Ma cosa bisogna fare per potersi candidare e sperare di essere contattati per un colloquio? Semplice. Basta compilare l’apposito form online sul sito ufficiale di Tim. Qualsiasi altra modalità di di candidatura non sarà presa in considerazione. Quindi è bene seguire questa indicazione semplice e precisa.

Una volta caricato il proprio CV sul portale è importante tenerlo aggiornato in modo tale da avere maggiori possibilità di essere ricontattato qualora ci siano delle opportunità coerenti con il proprio profilo. In appena dieci minuti si può espletare la pratica, dopo di che il CV resterà nel database di TIM per 12 mesi dall’ultimo aggiornamento.