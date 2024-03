3.600 euro per te da oggi, con almeno un figlio ti porti a casa il malloppo senza ostacoli | Completa subito la domanda

Via libera alle domande per il bonus asilo nido 2024 e per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione. Ecco come farlo.

L’Istituto Previdenziale, con il messaggio dello scorso 11 marzo, ha dato l’ok alla presentazione delle domande per accedere al bonus asilo nido 2024 e all’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione.

Chi ne ha diritto, ha tempo per presentare la propria richiesta fino al 31 dicembre 2024 ed è riconosciuta ai genitori o ai soggetti affidatari, per ogni figlio di età inferiore ai 36 mesi o che compie tre anni nel 2024 (limitate alle mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024).

Come spesso accade, l’importo riconosciuto non è uguale per tutti ma dipende dal valore del calcolo ISEE. Vediamo allora, di capire bene come funziona il bonus asilo nido per questo anno 2024.

Bonus asilo nido 2024, fino a 3.600 euro: via libera alle domande

A partire dallo scorso 11 marzo sono ufficialmente aperte le domande per il riconoscimento del Bonus asilo nido 2024. Come abbiamo appena visto, le domande possono essere inoltrate dai genitori o dai soggetti affidatari del minore, per i bambini fino a 36 mesi di età o, comunque, che compiono tre anni nel 2024 (limitatamente alle mensilità comprese tra gennaio e agosto).

Per inoltrare la propria domanda c’è tempo fino al 31 dicembre 2024 e spetta fino a 3.600 euro, in base all’indicatore ISEE.

L’importo riconosciuto in base all’ISEE

Per il 2024 i rimborsi sono leggermente aumentati, anche se come abbiamo già chiarito, variano in base all’ISEE. Per i bambini fino a tre anni con ISEE non superiore a 25 mila euro, l’importo può ammontare fino a un massimo di 3 mila euro. Scende a 2.500 euro il rimborso per chi ha un ISEE compreso tra 25 mila e 40 mila euro. Riceve fino ad un massimo di 1.500 euro chi ha un ISEE superiore a 40 mila euro oppure non lo presenta affatto. Per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 40 mila, in cui c’è un bimbo nato nel 2024 e un bimbo con meno di 10 anni, gli importi riconosciuti possono arrivare fino a 3.600 euro annuali, il contributo scende a 1.500 euro annuali se l’indicatore supera i 40 mila euro.

Specifichiamo, infine, che in caso di richiesta di bonus asilo nido 2024 è necessario presentare il modello ISEE minorenni, ovvero quello destinato ai nuclei familiari con figli minori che prevede diverse modalità di calcolo in base alla diversa situazione familiare. Ovviamente, il documento presentato deve essere in corso di validità.