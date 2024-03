C’è questa moneta da 1 euro nel tuo salvadanaio? Allora sei ricchissimo: vale un castello | Se la vendi ti sistemi a vita

Non sono solo le monete antiche ad attirare l’attenzione dei collezionisti e gli appassionati di numismatica! Anche alcune monete più recenti possono valere un bel gruzzoletto.

Sebbene, nel mondo della numismatica siano le monete antiche quelle che normalmente valgono un mucchio di soldi, talvolta, anche le monete più recenti possono far intascare un bel gruzzoletto.

Ultimamente, ad esempio, andare alla ricerca delle monete da un euro rare è diventata la passione di molti collezionisti di monete. Per un raro esemplare da 1 euro, alcuni sono disposti a sborsare delle cifre pazzesche, per cui, vale la pena imparare a riconoscerli e incrociare le dita.

Chiaramente, non tutte le monete da 1 euro sono ambite, ma ad essere ben pagati sono gli esemplari più difficili da reperire in giro che si presentano in buono stato di conservazione. Come spesso ricordiamo, infatti, quando si parla del valore delle monete, vanno tenuti in considerazione principalmente due fattori: la rarità (cioè una moneta con scarsa circolazione) e lo stato di conservazione. Una moneta rara, in perfette condizioni, che in gergo viene detto Fior di Conio, può valere una vera e propria fortuna!

Il valore delle monete da 1 euro

Possedere una moneta da un euro rara e rivenderla può far guadagnare un mucchio di soldi, anche diverse migliaia di euro. Come abbiamo già detto, il discorso non vale per tutti gli esemplari con questo valore nominale, ma solo per quelli difficili da trovare in circolazione e che si presentano in ottimo stato di conservazione.

Dunque, andiamo al sodo e scopriamo quali sono le monete da un euro più ambite da collezionisti ed appassionati di numismatica.

Le monete da 1 euro più preziose

Tra le monete da 1 euro più rare e ricercate quelle coniate nel 1999 in diversi Paesi come Belgio, Francia, Finlandia, Spagna e Olanda, quando la valuta non era ancora in vigore. Fa gola ai collezionisti anche la moneta da un euro con l’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci dietro la scritta 1 euro del 2004 e del 2005. Entrambi coniati in numero limitato di pezzi, oggi, può far intascare cifre niente male davvero!

Quasi introvabili sono anche le monete da 1 euro del Vaticano. In particolare, quelle realizzate nel 2005, che riportano lo stemma del cardinale Camerlengo con l’emblema della camera apostolica, poiché era appena deceduto Papa Giovanni Paolo II. Ritrovare nel salvadanaio uno di questi esemplari può essere una vera fortuna, dunque, che aspetti? Corri a controllare!