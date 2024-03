Mi abilito come docente e passo di ruolo: con questo metodo dici addio ai concorsi | Puoi aderire entro domani

Basta partecipare sempre ai soliti concorsi. Ora con questo titolo avrai subito il contratto a tempo indeterminato nel mondo della scuola.

Il mondo della scuola, negli ultimi anni, ha subito tanti cambiamenti ma anche tante evoluzioni. Quando nell’era COVID c’era il ministro Lucia Azzolina, furono promossi diversi concorsi straordinari e ordinari per l’immissione in ruolo di diversi docenti in Italia.

Fra le varie procedure, era stata pensata anche una prova per testare le abilità dei docenti che avrebbe poi dovuto abilitarli a seconda della propria classe di concorso. Tale prova, però, non è stata più attuata.

Pertanto, con il passare degli anni e con il nuovo Governo Meloni, insieme al ministro Valditara, sono state prese delle decisioni a riguardo. A seconda delle varie situazioni, sono diversi i docenti che, parallelamente all’accesso al concorso ordinario attraverso una prova scritta e una successiva prova orale, possono accedere anche a un percorso di abilitazione riservato.

Con il DPCM 4 agosto 2023 art. 13 comma 1, sono stati annunciati i vari percorsi stabiliti di 30, 36 e 60 CFU riguardano diverse categorie di docenti. Sebbene gli ultimi due ancora non siano stati attivati, sono diverse le università italiane, telematiche e statali, che hanno iniziato ad erogare il corso di abilitazione dei 30 CFU.

Chi può abilitarsi con il percorso da 30 CFU

Ma chi può accedere a questo tipo di corso? Docenti già abilitati su un’altra classe di concorso o docenti specializzati sul sostegno. Ciò dà la possibilità ai candidati di seguire questi corsi per poi completare l’iter attraverso una prova scritta e una prova orale.

Tali prove saranno poi giudicate e valutate da una commissione composta, molto probabilmente, da quattro persone. Al momento, ancora non è dato sapere come e quali saranno i temi trattati nelle due prove d’esame ma, dinanzi a un’incertezza di questo genere, vi è una certezza che fa sorridere tutti coloro che si stanno apprestando ad accedere a questo percorso o a continuarlo.

I passaggi successivi all’abilitazione

Infatti, abilitandosi su un’altra classe di concorso, si può chiedere il passaggio di cattedra dopo alcuni anni, passando così proprio su quella CDC in cui ci si è abilitati in seguito. Ciò sembra essere assolutamente utile per tutti coloro che vogliono cambiare la propria esperienza lavorativa e passare di grado, ad esempio, dalla primaria alla secondaria di primo grado o dalla secondaria di primo grado a quella di secondo grado.

Nelle prossime settimane si saprà di più per quanto riguarda la situazione legata agli altri percorsi di abilitazione che comunque dovrebbero partire, salvo imprevisti dell’ultima ora, prima dell’inizio della prossima estate.