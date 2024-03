Paga 115 euro e nessuno si farà male: lo Stato ti mette alle strette e non puoi tirarti indietro | Sbrigati altrimenti dovrai versare il doppio

Basta pagare 115 euro per avere un importante documento che, recentemente, è stato parecchio al centro di discussioni.

E’, finalmente, arrivata una svolta epocale per un documento molto importante che, recentemente, è stato al centro di diverse polemiche. Stiamo parlando del passaporto, ovvero, la certificazione che identifica il cittadino e gli dà il permesso di entrare e passare attraverso altri Stati. Complice il post pandemia, richiedere o rinnovare il passaporto nel nostro Paese era diventata un’ardua impresa. Tempi biblici ed enormi difficoltà sono state riscontrate dai cittadini in svariate questure italiane. Emblematico il caso di Pordenone dove per avere o rinnovare il documento era necessario aspettare dai tre ai sei mesi. Lunghe attese anche a Udine, dove il primo appuntamento poteva essere fissato a tre mesi. Per non parlare di Bolzano, dove fino allo scorso giugno, secondo un’indagine della rivista Altroconsumo, era necessario aspettare fino a 230 giorni.

Volendo cercare una spiegazione a questi ritardi, in una recente intervista a Fanpage.it, Maurizio Amerelli esperto di Altroconsumo, ha spiegato: “Le ragioni sono molteplici. Partiamo dal Post Covid: per due anni le persone non hanno potuto viaggiare ed hanno posticipato il rinnovo del loro passaporto, documento che in Italia ha un costo non indifferente […] Finita l’emergenza sanitaria le persone hanno ripreso ad andare all’estero ed hanno dovuto rinnovare il loro documento. Inoltre c’è stato il fattore Brexit: prima per recarsi a Londra era sufficiente la carta di identità, mentre adesso occorre il passaporto […] questo ha fatto sì che le richieste di rinnovo si moltiplicassero”. Poi, Amerelli ha aggiunto: “Di fronte al boom di richieste le questure non hanno predisposto personale a sufficienza […]”.

Fortunatamente, a partire dall’11 marzo, una via d’uscita almeno in parte è arrivata. Infatti, non sarà più necessario recarsi in questura per richiedere o rinnovare il passaporto. Vediamo quali sono le novità.

Passaporto: ecco dove può richiederlo o rinnovarlo

A fronte delle lunghe attese e delle enormi difficoltà incontrate dai cittadini in numerose città d’Italia, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno concluso un accordo con Poste Italiane, per far sì che il documento possa essere richiesto e rinnovato anche presso gli uffici postali.

In realtà, il progetto era già stato annunciato diversi mesi fa, e finalmente a partire dall’11 marzo scorso, ha preso il volo! In via sperimentale si partirà negli uffici postali della provincia di Bologna, per estendersi via via a tutti questi comuni con meno di 15 mila abitanti. Ma non è escluso che presto possa riguardare anche le grandi città.

Passaporto: ora lo puoi avere con Poste Italiane

Insomma, ora è possibile avere o rinnovare il proprio passaporto anche alle Poste. Basta portare i documenti necessari, le foto tessera e pagare il bollettino da 42,50 euro oltre che la marca da bollo di 73,50 euro. Per un costo totale di quasi 115 euro.

Aggiungendo circa 9 euro, il passaporto verrà consegnato direttamente a casa del richiedente.