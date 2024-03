Voglio fare l’attore e incassare come Tom Cruise: segui questo trucco e sbarchi subito a Hollywood | Compila il form e partecipa alle selezioni

Per chi vuole intraprendere questo genere di carriera è in arrivo una ghiotta opportunità da non lasciarsi scappare per nessun motivo.

Provare ad entrare nel mondo dello spettacolo e magari diventare un attore di fama e successo è l’aspirazione di tanti ragazzi. Ovviamente si tratta di una carriera molto complicata e difficile da perseguire. La concorrenza è spietata e alle volte non sempre viene premiato chi ha più talento.

Può capitare di non avere i contatti giusti o di ritrovarsi sempre nei contesti non adatti per far emergere il proprio talento. In altre circostanze si viene scartati semplicemente perché in un determinato film servono delle specifiche caratteristiche fisiche a cui non si può rispondere. Insomma, la strada è perennemente in salita, ma guai ad arrendersi.

In questi casi infatti è bene non lasciare mai nulla di intentato, essendo un’industria sempre alla ricerca di facce nuove può capitare di avere subito un’altra chance e magari di poter far centro. L’altro grande problema di questo mondo bello ma al tempo stesso complicato è la capacità di sapersi affermare.

Oggi il cinema è sempre più ricco di meteore che dopo una prima apparizione vengono messe da parte. Dunque per arrivare ai livelli di attori del calibro di Tom Cruise bisogna avere tante doti ma anche una buona dose di fortuna che non sempre capita. La dimensione ideale può essere rappresentata dall’aspirare ad una via di mezzo nel quale si può arrivare ad un buon livello senza però ottenere la gloria eterna.

Casting film internazionale a Roma: le figure ricercate

Accantonando per un attimo questo discorso per chi è residente o domiciliato a Roma in questa fase c’è una ghiotta opportunità da sfruttare. A maggio inizieranno le riprese di un importante film internazionale e la produzione è alla ricerca di figure decisamente specifiche per poter realizzare l’opera.

Si cerca un uomo di origine americana di età compresa tra i 35 e i 50 anni con permesso di soggiorno in Italia, due gemelline omozigote con capelli e occhi scuri e con età scenica 6-8 anni, altre due gemelline omozigote con gli stessi parametri ma di origini albanesi e una bambina della medesima provenienza con età scenica 7-8 anni.

Come lavorare nel mondo del cinema in pianta stabile

Il lavoro sarà retribuito secondo il CCNL dei Lavoratori dello Spettacolo. Per qualsiasi altra precisazione non resta che andare sull’apposito sito e scoprire tutte le indiscrezioni in merito. D’altronde è proprio così che dovrebbero le persone che inseguono questo sogno. Al passo coi tempi sul web le opportunità in tal senso fioccano.

Basta avere il CV sempre aggiornato e magari possedere delle foto e dei video di presentazione realizzati di recente e pronti all’invio. Solitamente sono queste le richieste base che vengono avanzate da coloro che reclutano nuove leve a livello cinematografico. Cosa aspetti? Se hai le capacità giuste e vuoi essere l’attore di domani devi continuare a cercare con perseveranza.