2.000 euro se leggi un giornale: con questo bonus ti sistemi a vita | Sbrigati, le domande scadono tra 48 ore

Una buona notizia per chi possiede un punto vendita di riviste e giornali è in arrivo il bonus edicole 2 mila euro

Le edicole storiche sono molte e da sempre rappresentano un punto di ritrovo importante per chi ama l’informazione cartacea. Con l’avvento di internet anche i giornali sono stati digitalizzati ma resistono molti punti vendita che vogliono sostenere chi ancora riconoscere nel cartaceo la vera forma di lettura e informazione, diletto e gioco. I bambini amano acquistare i fumetti, gli adulti le riviste specializzate in diversi settori e i quotidiani.

Musica, arte, maglia, cucito, hobbistica, nautica, automotive, sono molti i magazine che si possono acquistare in edicola con un appuntamento fisso settimanale o mensile. Un’occasione per informarsi ma anche per fare due chiacchiere con l’edicolante sempre sorridente e accogliente con i clienti. Nonostante tutto questo, molti titolari hanno chiuso per un calo delle vendite.

Per supportare chi ancora crede in quello che fa, il governo ha emesso un Bonus edicole di 2.000 euro dedicato a coloro che dimostrano di essere in possesso dei requisiti necessari. Infatti non è per tutti l’accesso a tale agevolazione, un diritto che passa per un’attenta selezione, solo alcuni potranno avere il Bonus edicola due mila euro una tantum.

Bonus edicole, la scadenza è vicina: agisci subito

Il Bonus edicola permette di ricevere, una sola volta, un aiuto economico di 2.000 euro per chi ha un punto vendita attivo. La scadenza è fissata al giorno 8 marzo, quindi affrettati. Non c’è più tempo per pensare se provare a richiederlo, devi inviare subito la domanda per avere il supporto dedicato alle edicole. Tale agevolazione è stata stabilita dal Fondo straordinario per l’editoria che mette a disposizione 140 milioni di euro per questa operazione.

Il bonus in questione può salire fino a 3.000 euro nel caso in cui i punti vendita che sono inseriti nella Mappa Aree Interne 2020 che vale per il 2021-2027. Ma per ottenerlo è necessario farne richiesta entro i termini prefissati, non è un aiuto economico che viene versato in automatico. Prima di inviare la richiesta, però, è importante essere certi di possedere specifici requisiti.

Requisiti per Bonus edicole 2024, controlla se li hai

I requisiti necessari per ottenere il versamento di 2.000 euro per il supporto all’editoria, sono i seguenti:

essere iscritti al registro imprese con codice ATECO 47.62.10;

avere il servizio di consegna a domicilio;

aprire l’attività di domenica;

fornire quotidiani e riviste ad attività commerciali in zona;

Per richiedere il Bonus edicole è indispensabile entrare nel portale www.impresainungiorno.gov.it e seguire le indicazioni relative al bonus. Hai tempo fino alle ore 17:00 del giorno 08 marzo 2024. Tutte le imprese possono inviare una singola domanda che deve essere firmata in modo digitale dal titolare. Scaduta la domanda, attieniti ad eventuali proroghe presenti sul sito.