Mi è arrivata una bolletta salatissima: con questo trucco mi rimborsano a vita | Invia il modulo entro domani

Se le bollette della luce sono diventate un vero e proprio salasso, meglio conoscere questo trucco, un vero toccasana per il tuo portafogli.

Le spese da sostenere per le utenze domestiche sono, senza dubbio, tra le più pesanti sul budget di ogni famiglia. Considerati, poi, i rincari pazzeschi di questi ultimi anni, non sono poche le famiglie italiane che cercano idee e spunti per risparmiare qualche euro e arrivare senza affanni a fine mese.

Per avere delle bollette della luce meno salate a fine mese, la prima cosa da fare è scegliere un fornitore più economico e che offra delle tariffe adatte alle esigenze della propria famiglia. Come ovvio, un nucleo familiare composto ad esempio da quattro persone che hanno orari di scuola e ufficio, avrà un consumo diverso da chi fa turni di notte. Dunque, il primo aspetto da valutare per risparmiare in bolletta sono le abitudini familiari ed in base a questo scegliere la tariffa di riferimento (monoraria o bioraria).

Parlando di risparmio sulla bolletta energetica, diventa cruciale anche la scelta degli elettrodomestici che abbiamo in casa. Sebbene, inizialmente possa essere un investimento considerevole, optare per elettrodomestici di ultima generazione potrebbe essere una buona soluzione per risparmiare energia elettrica in casa. Del resto, come molti sanno, un elettrodomestico ad alto rendimento energetico, consuma meno rispetto a quelli più obsoleti.

Una buona abitudine per ridurre i consumi energetici in casa può essere anche utilizzare gli elettrodomestici più energivori, come lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice e così via, solo a pieno carico ed, in caso di tariffa bioraria, nelle ore serali oppure nei giorni festivi. Ma per ridurre il consumo energetico ci sono anche altri trucchetti, di seguito vediamo quali.

Trucchi per risparmiare in bolletta luce

Come abbiamo anticipato, esistono diversi trucchetti per risparmiare sulla bolletta della luce. In alcuni casi, basta semplicemente rivedere le proprie abitudini. Infatti, sono solo piccoli accorgimenti anti spreco che, oltre ad offrire un vantaggio economico, strizzano l’occhio alla salvaguardia dell’ambiente.

Una buona abitudine per risparmiare sui consumi dell’energia elettrica è spegnere i dispositivi elettronici non utilizzati, evitando la funzione di stand – by. Può sembrare un accorgimento banale, ma a fine anno, può arrivare a incidere notevolmente sulla bolletta.

Bolletta della luce: scegli il fornitore più conveniente

Mettere in pratica gli accorgimenti di cui abbiamo appena parlato consentirà un notevole risparmio sulla bolletta della luce sin da subito. Ad ogni modo, per abbattere i costi è importante scegliere il fornitore più conveniente.

Meglio, poi, cercare di sfruttare il più possibile la luce naturale o, in alternativa, preferire le lampadine a LED. Sul mercato, invece, può essere utile confrontare le varie offerte sul web e valutare bene le tariffe offerte.