Adotta un cane e metti 500 euro in tasca: lo Stato ti premia subito solo con queste condizioni | Riempi il modulo entro 24 ore

Il bonus animali è un incentivo per chi si prende cura degli amichetti a quattro zampe. Andiamo a vedere chi può averlo e in quali modalità.

Sono sempre più numerose le famiglie italiane che accolgono nelle proprie case degli animali domestici. Chiaramente si tratta di un impegno serio e da onorare nel migliore dei modi. Badare a loro richiede una certa costanza e anche qualche piccolo sacrificio, che però non pesa più di tanto a chi ha cuore questa causa.

Nulla a confronto ai benefici che possono dare i nostri cari pets che con il loro affetto e la loro sincerità sono di fatto la “medicina” migliore per alleviare lo stress derivante dalle dinamiche della propria routine giornaliera. In molti casi la “pet therapy” viene propria consigliata dai dottori, il che la dice lunga su come siano preziosi questi piccoli esserini.

Naturalmente però bisogna fare i conti anche con il fattore economico. È innegabile che tra cibo, accessori e cure veterinarie siano necessarie diverse spese. D’altronde una volta che si decide di prendersi cura di loro è fondamentale fare il massimo per garantire loro un’esistenza dignitosa e spensierata.

Purtroppo però vista la situazione attuale a livello mondiale con gli aumenti che sono ormai all’ordine del giorno può capitare che qualcuno vada in affanno e che faccia un po’ fatica a ricoprire le spese relative al sostentamento dei cari amici a quattro zampe. Niente paura però. C’è un aiuto statale su cui si può fare affidamento per tutto il 2024.

Bonus animali domestici 2024: a chi spetta

Trattasi del bonus animali domestici che è gestito direttamente dal Ministero della Salute e che ha come finalità quella di dare manforte ai proprietari di animali d’affezione per quanto concerne le spese relative alle visite veterinarie, agli interventi chirurgici e all’acquisto di farmaci veterinari.

La cifra a disposizione dei cittadini è di 250 euro all’anno e copre il periodo tra il 2024 e il 2026, ma è necessario possedere alcuni requisiti. In primis non bisogna avere un ISEE maggiore di 16.215 euro. L’altro aspetto fondamentale è che la misura è prevista solo per le persone di età superiore ai 65 anni.

Bonus animali domestici 2024: come riceverlo

Al momento però non si conoscono ancora le regole precise per quanto concerne la procedura di richiesta e la ricezione del sostegno. Entro fine marzo però dovrebbero essere rese note tutte le linee guida da seguire per poter avviare la pratica ed ottenere il denaro da utilizzare per i propri pelosetti.

Nel frattempo si può comunque continuare ad usufruire della detrazione fiscale al 19% per le spese veterinarie nella dichiarazione dei redditi. L’importo massimo è di 550 euro e riguarda la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. In questo caso non sono previsti limiti inerenti l’ISEE.