3.000 euro per te se assumi oggi: lo Stato ti fa un regalone a queste condizioni | Affrettati che manca poco

E’ in arrivo un sostanzioso aiuto economico per i cittadini più in là con l’età che hanno bisogno di assistenza. Ecco chi può beneficiarne e cosa fare per avere fino a 3 mila euro.

Secondo i recenti dati del Censis, nel nostro Paese sono quasi 3 milioni i cittadini anziani che hanno bisogno di assistenza per lo svolgimento delle normali attività quotidiane. Un problema che, spesso, grava molto sulle famiglie, soprattutto, sotto l’aspetto economico. Pertanto, con l’intento di sostenere chi deve affrontare le spese relative all’assunzione di personale adatto a prestare cure e assistenza alle persone più in là con l’età, è stata introdotta una misura ad hoc.

Lo scorso 26 febbraio in Consiglio dei Ministri, infatti, è stato approvato il Decreto PNRR, Decreto legge n. 19 / 2024 pubblicato, poi, in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo. Tra le diverse misure previste, ha trovato spazio anche un importante provvedimento in favore delle persone anziane che hanno bisogno di assistenza. Stiamo parlando del cosiddetto Bonus Badanti, che prevede un aiuto che può arrivare fino a 3 mila euro.

Come spesso accade, però, per avere diritto al sostentamento statale è necessario soddisfare determinati requisiti. Vediamo nel dettaglio i criteri indispensabili per accedere al bonus badanti 2024.

Bonus Badanti 2024: come funziona

Tra le diverse misure introdotte nel decreto del PNRR, ha trovato spazio anche il cosiddetto Bonus Badanti, una misura pensata ad hoc per i cittadini più anziani non autosufficienti e che, quindi, necessitano di assistenza per lo svolgimento delle attività quotidiane.

La misura, finanziata con 137 milioni di euro dal 2024 al 2028, consiste in un esonero contributivo pari al 100 per cento, fino ad un limite massimo di 3 mila euro, in favore di chi assume una badante che assista un ultraottantenne, non autosufficiente e titolare di indennità di accompagnamento. In attesa che il provvedimento possa avere una platea di beneficiari più ampia, lo sconto sui contributi è previsto solo in caso di valore ISEE non superiore a 6 mila euro.

Come richiedere il Bonus Badanti

In attesa di ulteriori dettagli da parte dell’Istituto Previdenziale, sappiamo che chi soddisfa i requisiti necessari potrà presentare richiesta per il Bonus Badanti a partire dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2025.

Lo sgravio contributivo viene concesso sia in caso di nuove assunzioni che in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, a patto che, il rapporto di lavoro non risulti cessato da meno di sei mesi. Finalmente, un regalone da parte dello Stato per le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di assistenza per un loro caro.