Non hai la patente? Non puoi più lavorare nei cantieri: in arrivo una maxi multa dallo Stato | Mettiti subito in regola

Il nuovo PNRR 2024 ha introdotto delle novità in merito ad alcune tipologie di lavoro, ribadendo l’importanza della patente.

Al giorno d’oggi avere la patente e guidare la macchina è fondamentale per potersi spostare. D’altronde in Italia sono pochissimi i posti in cui si può vivere contando solo sui mezzi pubblici. Nelle grandi città è quasi impossibile visto che coprire le ampie distanze senza un’automobile comporta un dispendio di tempo non indifferente.

Nelle piccole località invece il trasporto pubblico è spesso scarno vista l’utenza bassa e ciò di certo non favorisce gli spostamenti. Per questo una volta raggiunta la maggiore età è fondamentale recarsi presso una buona scuola guida e conseguire la patente. Chiaramente è necessario imparare per bene le regole della strada così da proteggere se stessi e gli altri utenti della strada.

D’altronde gli incidenti stradali sono sempre più numerosi e deleteri e purtroppo in molti casi dipendono da comportamenti negligenti delle persone alla guida. La prevenzione è fondamentale per scongiurare il peggio. Quindi anche una volta ottenuto il titolo di guida è sempre bene tenere a mente le istruzioni degli insegnanti.

Questo è ciò che riguarda quella che è per tutti può essere definita come patente per antonomasia. In realtà però esistono anche altri tipi di patente che possono essere utili in tante altre situazioni. In questa sede ci concentreremo in particolare su una che serve per uno specifico lavoro.

Cos’è la “patente a crediti” e cosa cambia per il lavoro nei cantieri

Si tratta della “patente a crediti”, che non sarebbe altro che un sistema che entrerà in vigore dal prossimo 1 ottobre e che riguarda la qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili. Per ottenerla bisognerà soddisfare alcuni requisiti fondamentali.

Tra questi non bisogna mai dimenticare l’iscrizione alla Camera di Commercio e il possesso dei documenti di regolarità fiscale e contributiva. Questa della patente a crediti per gli operai è solo una delle diverse misure ricomprese nel decreto PNRR 2024 per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.

Le altre novità previste dal PNRR

Il decreto infatti ha in serbo anche delle regole preventive e repressive riguardanti il lavoro irregolare. Tra queste sono comprese anche le sanzioni penali per la somministrazione fraudolenta di lavoratori e l’utilizzo illecito di minori. Ma non è tutto, ci sono anche altre misure decisamente interessanti.

Ad esempio saranno potenziate le attività di accertamento e contrasto delle violazioni contributive ed è previsto anche un aumento del personale ispettivo. Insomma, con il nuovo PNRR c’è veramente poco da scherzare. Meglio mettersi in riga per evitare conseguenze per niente piacevoli.