Ci dispiace, per te non ci sono i soldi | Stabilito ed ‘eliminato’ immediatamente il bonus: verifica se c’è il tuo nome

Un importante bonus potrebbe non bastare per tutti. Di cosa si tratta e chi può riuscire a beneficiare di questa misura.

I bonus sono ormai sempre più all’ordine del giorno e tra quelli fruibili in base alla categoria di appartenenza (ad esempio anziani o famiglie con figli) o in base al proprio ISEE è bene informarsi per evitare di rimanere fuori. In altri casi sono previsti dei veri e propri bandi per poter accedere.

Insomma il panorama è piuttosto variegato, non resta che capire quali possono fare al proprio caso. In questa sede ci concentreremo nello specifico su un incentivo che prevede un apposito bando. Quando accade ciò significa con tutta probabilità che i fondi stanziati per la misura sono limitati.

Inoltre spesso si tratta di qualche buona causa riguardante qualche tematica di interesse comune. Nel caso in questione per quanto sia nobile la causa ci sono da specificare una serie di problematiche di non poco conto che purtroppo possono avere un certo peso sulla buona riuscita dell’operazione.

Andiamo quindi a fugare ogni dubbio analizzando nel dettaglio una situazione che è stata ideata per un nobile fine, ma che come spesso accade nel nostro paese rischia di generare un’ondata piuttosto accesa di polemiche. Alla fine infatti si trova sempre il cosiddetto “difetto di fabbrica”.

Caos bonus auto elettriche: cosa sta accadendo

In pratica la regione Sicilia ha deciso di istituire un bando per incentivare l’acquisto di auto elettriche e di conseguenza ridurre i livelli di inquinamento. Purtroppo però l’Assemblea Regionale Siciliana nel momento in cui ha approvato la Finanziaria ha stanziato una cifra oggettivamente bassa, ovvero 94mila euro.

Con questi soldi si potranno essere comprate al massimo una ventina di mezzi non inquinanti e ovviamente molte persone non potranno beneficiare dell’aiuto. Un vero e proprio paradosso che la dice lunga su come questa tematica ancora non sia stata ancora sposata a pieno in tutta Italia e non solo in Sicilia.

Bonus auto elettriche: chi può ottenerlo e in che misura

A prescindere da questo particolare non propriamente secondario, il bando è abbastanza semplice e prevede l’assegnazione di 5.000 euro per l’acquisto di un auto totalmente elettrica appartenente alla categoria M1 e la metà per una full ibrida. Ma non è tutto ci sono anche altri due dettagli importanti.

Il primo è che il contributo può anche essere anticipato al cliente dal concessionario che a sua volta potrà ottenere il denaro direttamente dalla Regione Sicilia. Il secondo invece è che si può accedere al bonus rottamando un’auto inquinante. Insomma, l’idea non era per niente malvagia, peccato che le risorse messe da parte siano un “tantino” scarne.