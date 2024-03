Da domani mi decimano l’ISEE, con questo trucco puoi avere tutti i bonus del mondo | Affrettati che hai solo poche ore

Sono in arrivo importanti novità per abbassare significativamente il valore ISEE e avere maggiori possibilità di accedere a bonus e agevolazioni.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, meglio conosciuto con l’acronimo ISEE, rappresenta un documento importante per l’accesso a diversi bonus e agevolazioni. Considerato che serve a misurare il livello economico complessivo di ogni famiglia, potremmo definire la certificazione ISEE come una sorta di carta di identità economica del nucleo familiare.

In base alla soglia ISEE, possono essere riconosciuti diversi benefici: dagli sconti sulle bollette di luce e gas a quelli sulle tasse scolastiche, dagli sconti sui trasporti al diritto a ricevere prestazioni come l’Assegno di Inclusione, il Supporto a Formazione e Lavoro e l’Assegno Unico per i figli a carico.

Tuttavia, un inghippo c’è! Il 2024 è stato il primo anno in cui gli importi percepiti per l’Assegno Unico sono stati considerati nel calcolo ISEE, con la conseguenza che il valore di molte famiglie è risultato più alto, nonostante nei redditi e patrimoni non siano state registrate variazioni.

Un paradosso, sul quale è intervenuta la viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci per trovare una soluzione. Anzi, qualcosa già si è mosso e si tratta di una buona notizia per le famiglie.

L’ISEE sarà decimato

Come abbiamo anticipato, sebbene sia paradossale trattandosi di una prestazione a sostegno del reddito, gli importi ricevuti a titolo di Assegno Unico figli a carico non sono stati esclusi dal calcolo ISEE 2024, con la conseguenza che il valore è significativamente aumentato.

Una vera e propria contraddizione, sulla quale è prontamente intervenuta, stando a quanto riportato da tg24.sky.it, la viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci che ha annunciato: “Il valore di quanto ricevuto per l’Assegno unico nel corso del 2022 verrà sottratto dall’INPS”.

Come si procederà al ricalcolo ISEE

Questo significa che, sarà possibile ricalcolare il valore ISEE e che, chiaramente, risulterà ridotto a vantaggio dell’importo dell’Assegno Unico, che in alcuni casi potrebbe aumentare. In attesa di conferme ufficiali, secondo alcune indiscrezioni, l’INPS dovrebbe essere già al lavoro per uno scorporamento automatico, dunque, non dovrebbe essere necessario ripresentare una nuova certificazione.

Tuttavia, resta da capire con che decorrenza verrà effettuato il ricalcolo, se da gennaio e quindi riconoscendo gli arretrati a chi ha diritto ad importi più elevati, oppure, partirà successivamente all’ok da parte del Governo all’esclusione dell’Assegno Unico dall’ISEE.