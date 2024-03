Il Comune ha finalmente pubblicato il bando: posti di lavoro a tempo indeterminato | Serve solo la licenza media

Una nuova opportunità per lavorare nel pubblico impiego con contratto a tempo indeterminato, arriva da un piccolo Comune in provincia di Belluno. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Sebbene, il tasso di disoccupazione sia ancora a livelli molto alti, sembra che qualcosa nel mondo del lavoro si stia muovendo.

Sono diverse le opportunità che arrivano anche dalla pubblica amministrazione con contratti a tempo indeterminato che, dunque, garantiscono una sicurezza di impiego.

Molto interessante è il bando di concorso del Comune di Borgo Valbelluna, al quale è possibile partecipare con la sola licenzia media.

Bando di concorso Comune di Borgo Valbelluna

Il Comune, che fa parte della provincia di Belluno in Veneto, ha indetto un bando di concorso per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di 2 Collaboratori Professionali da assegnare al servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Tutela Ambientale.

Per partecipare al concorso del Comune di Borgo Valbelluna per operai e operatori è sufficiente l’assolvimento dell’obbligo scolastico, a patto che, il candidato abbia almeno due anni di esperienza professionale (attività lavorativa retribuita), maturati negli ultimi cinque anni, in linea con le mansioni del posto messo in concorso. E’ richiesto, inoltre, il possesso della patente di guida di tipo B e C con CQC merci, in corso di validità. Vediamo allora, come presentare la domanda bando e partecipare al concorso del Comune di Borgo Valbelluna.

Concorso Comune di Borgo Valbelluna: come partecipare

Chi è in possesso dei requisiti necessari per partecipare al concorso del Comune di Borgo Valbelluna, può presentare la domanda bando entro il 5 aprile 2024, esclusivamente per via telematica, collegandosi sulla pagina del Comune alla sezione dedicata. Ovviamente, sarà necessario autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS o credenziali eIDAS ed effettuare il versamento per la partecipazione dell’importo di 10,33 euro. Inoltre, non è obbligatorio ma sicuramente consigliato essere in possesso di Posta Certificata elettronica (PEC).

Il concorso prevede una prova pratica – attitudinale e una prova orale, ma potrebbe essere indetta anche una prova preselettiva che prevede un test a risposta multipla, qualora il numero di domande dovesse essere particolarmente elevato. Gli interessati a questo impiego che, come abbiamo anticipato, prevede un contratto a tempo indeterminato, possono avere tutte le informazioni necessarie visitando il sito del Comune di Borgo Valbelluna alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso o sul portale unico del reclutamento in PA.