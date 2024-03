MD fa una pazzia e la mette in vendita a soli 4,99 euro | Ce ne sono pochissime specialità in tutta Italia: in altri negozi la pagheresti il triplo

Con la Pasqua alle porte, arriva un’offerta folle da MD, ma le disponibilità sono davvero pochissime in tutta Italia. Non resta che scoprire cosa mette in vendita a soli 4,99 euro.

Secondo recenti dati raccolti da Assoutenti, questa Pasqua costerà parecchio agli italiani. Ad essere ritoccati al rialzo non sono solo le classiche uova di cioccolato e le tradizionali colombe, ma ad aver subito un significativo rincaro è la spesa generale. L’associazione per i consumatori ha previsto una spesa complessiva pari a 9,3 miliardi di euro, praticamente uno in più rispetto all’anno precedente.

“A conti fatti la Pasqua 2024 rischia di costare quasi 1 miliardo in più agli italiani, circa 36 euro in più a famiglia spalmando i dati sull’intera popolazione residente – ha evidenziato il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso -. Il nostro timore è che i prezzi dei beni alimentari tipici delle feste e le tariffe in ambito di trasporti e turismo possano subire un ulteriore scossone al rialzo nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi della festività e per effetto della maggiore domanda da parte dei consumatori, aumenti che renderebbero la Pasqua degli italiani ancora più amara […]”.

Fortunatamente, molti negozi, supermercati e discount per venire incontro alle esigenze dei consumatori, sono soliti proporre diversi sconti e offerte. Una ghiotta opportunità per fare acquisti per la Pasqua senza svenarsi, arriva da MD.

Le offerte di Pasqua MD

Come di consueto con l’avvicinarsi delle festività pasquali MD, uno dei discount presenti sul territorio nazionale più amati, offre una serie di sconti interessanti.

Nello specifico, dal 28 marzo al 10 aprile ci sono interessanti sconti su uova e colombe pasquali. Uova di cioccolato al latte, fondente, bianco con cereali, di ogni dimensione o colombe classiche, con ripieno al pistacchio, alla crema o al cioccolato, sono esposti tra gli scaffali a prezzi davvero piccolissimi.

Da MD compri questo a soli 4,99 euro

Fare un regalo di Pasqua ai propri cari senza spendere troppo è possibile da MD. Con soli 4,99 euro, ad esempio, è possibile acquistare un uovo al cioccolato da un chilo, oppure, optare per una colomba da 750 gr. al pistacchio o al caramello.

Ma le offerte non si limitano ai dolci tipici pasquali, anche fare la spesa per organizzare pranzi o cene in compagnia costa davvero poco. Insomma, meglio non lasciarsi sfuggire l’occasione di festeggiare low cost e andare il prima possibile nei punti vendita più vicini.