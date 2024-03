Ristrutturazione casa in primavera, se fai questi lavori ti indebiti a vita | Stangata definitiva per gli italiani

Ci sono alcuni lavoretti di casa che solitamente si fanno con l’arrivo della primavera. Attenzione però potrebbero essere molto dispendiosi.

L’arrivo della primavera lascia in dote sempre un’ondata di novità nella vita delle persone. La possibilità di potersi scoprire un po’ e di approfittare delle giornate più lunghe per stare in giro sono solo alcuni dei fattori da tenere in considerazione. Ce ne sono infatti tanti altri, tra cui quelli inerenti la casa.

Con il freddo che va man mano scomparendo questa specifica fase dell’anno si presta abbastanza bene ad alcuni piccoli accorgimenti nel proprio ambiente casalingo. Attenzione però, ciò non significa che bisogna farli obbligatoriamente. Bisogna sempre fare i conti con le proprie finanze.

Qualora queste siano piuttosto corpose da poter sopperire a questi accorgimenti allora ci si può sbizzarrire in diversi modi. In caso contrario sarebbe decisamente opportuno procrastinare ad una fase maggiormente propizia. Meglio non avere fretta fino a settembre-ottobre c’è tutto il tempo.

Ma quali sono i lavoretti che sarebbe meglio fare con l’arrivo dei primi tepori? Non resta che andare a scoprirli insieme visto che sono piuttosto numerosi e variegati. Ovviamente deve esserci un’esigenza reale altrimenti si rischia solo di spendere denaro inutilmente e senza un senso logico.

Ristrutturazioni di primavera: quali sono nel dettaglio

Il primo è quello di migliorare l’isolamento di casa. Se si è riscontrata una certa dispersione di calore durante l’inverno allora è bene provvedere così da farsi trovare pronti il prossimo anno. In tal senso il cambio degli infissi e l’installazione di materiali isolanti sulle pareti esterne possono essere degli ottimi punti di partenza.

La primavera è favorevole anche per una bella imbiancata di casa, per montare un nuovo impianto di aria condizionata o per effettuare degli accorgimenti in cucina e in bagno. Per chi ha un giardino o un terrazzo è invece il momento di darsi da fare per metterli a posto e poterseli godere durante l’estate.

Quali sono i possibili costi

Come anticipato queste modifiche comportano delle spese. Basti pensare che dei condizionatori nuovi possono arrivare anche a costare intorno ai 2.000 euro esclusa l’installazione. I lavori in bagno e in cucina hanno una base minima che si attesta sui 5.000 euro poi tutto dipende anche dai propri gusti e dai materiali che si vanno ad acquistare.

Sicuramente sono meno onerosi il riordino degli spazi esterni e una pitturata di casa. In questi casi ci si può affidare anche al “fai da te” in modo tale da non dover sostenere una spesa troppo elevata. In effetti basta acquistare ciò di cui si ha bisogno e poi lasciare spazio all’inventiva.