Mi offrono 2.500 euro ed un lavoro: contratto a tempo indeterminato da lunedì | Affrettati che puoi aderire entro 48 ore

Arriva una ghiotta opportunità per i giovani alla ricerca di un impiego. Ecco cosa fare per ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Attualmente, riuscire a trovare un impiego, in special modo a tempo indeterminato, risulta davvero difficile. Tuttavia, le occasioni per farsi largo nel mondo del lavoro non mancano.

Tra le principali, ricordiamo la possibilità offerta ai più giovani di ottenere un sostegno economico volto a coprire le spese sostenute per conseguire la patente e le abilitazioni professionali per diventare autotrasportatori. La misura, nota come Bonus Patente 2024 è rivolta ai giovani fino a 35 anni che aspirano a lavorare nel settore dell’autotrasporto.

Vediamo come funziona, chi può sfruttare il beneficio e quando inviare domanda.

Bonus patente 2024: come funziona

I giovani di età non superiore ai 35 anni che desiderano lavorare nel settore degli autotrasporti, hanno la possibilità di coprire le spese sostenute per i corsi e gli esami presso le autoscuole, aderenti al programma, con il bonus patente 2024.

Il contributo copre fino all’80 per cento dei costi sostenuti per ottenere la patente e l’abilitazione alla guida professionale (CQC) e viene riconosciuto a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Ma attenzione, il limite massimo è di 2.500 euro e si può accedere al beneficio fino ad esaurimento fondi. A confermarlo, in una nota del 29 febbraio, il Ministero dei Trasporti che ha annunciato uno stanziamento di quasi 5 milioni di euro (4,9 milioni per l’esattezza).

Come ottenere il bonus patente 2024

Come abbiamo anticipato, la misura introdotta dall’articolo 10, commi 3-terdecies a 3-quinquies del Decreto Milleproroghe 2022 convertito in legge, prevede un contributo a copertura delle spese sostenute per conseguire la patente per autotrasportatori CQC ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Non è previsto alcun limite ISEE da rispettare ed è possibile ottenere un rimborso fino a 2.500 euro, salvo esaurimento fondi. Il riconoscimento, però, non scatta in automatico, ma è necessario presentare una specifica domanda.

Dal 4 marzo è possibile presentare la propria richiesta sul portale web del Ministero dei Trasporti, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS. Il buono viene riconosciuto subito e deve essere attivato entro 60 giorni dalla richiesta, pena l’annullamento. Ad ogni modo, in caso di annullamento, il beneficiario può ripresentare una nuova domanda di accesso al bonus patente 2024, seguendo la stessa procedura, ma è meglio non temporeggiare troppo o si potrebbe essere esclusi per esaurimento delle risorse disponibili.