1600 posti di lavoro, la Silicon Box ti assume subito anche senza esperienza | Candidati compilando questo modulo

La multinazionale di Singapore è pronta ad aprire una nuova sede in Italia. L’opportunità è ghiotta per chi è alla ricerca di un impiego.

Le polemiche inerenti la mancanza di opportunità lavorative in Italia sono sempre all’ordine del giorno. Tra contratti precari e salari non all’altezza i malumori sono abbastanza ciclici. Al contempo però il quadro non è poi così drammatico come spesso viene dipinto dal pensiero comune.

Qualcosa si muove e per chi ha voglia di mettersi in gioco le opportunità non mancano. Diverse aziende italiane e straniere negli ultimi anni stanno aprendo a nuove assunzioni di massa con l’obiettivo di reclutare nuove risorse da inserire in organico in pianta stabile e con prospettive di contratto a tempo indeterminato.

Sul web sono numerose le proposte, basta fare delle ricerche accurate e si possono trovare degli impieghi affini alle proprie capacità e talvolta anche al proprio percorso di studi. Chiaramente chi è attratto dalla prospettiva del “posto fisso” o si butta sui concorsi o prova la trafile in compagnie di un certo prestigio.

A tal proposito in questa fase sta avendo un certo richiamo l’annuncio pubblicato da parte di Silicon Box, società con sede a Singapore che si occupa di tecnologie di integrazione all’avanguardia. Il gruppo asiatico infatti ha deciso di aprire una nuova fabbrica nel nostro paese che andrà ad impiegare 1.600 lavoratori.

Silicon Box: quali sono le posizione aperte

Come riportato da ticonsiglio.com lo stabilimento sarà dedicato alle attività di produzione e assemblaggio di semiconduttori utili ad abilitare nuove tecnologie e applicazioni nei campi dell’intelligenza artificiale. Dunque una fabbrica abbastanza unica nel suo genere che sarà realizzata presumibilmente nel Nord Italia.

L’annuncio è stato dato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che proprio di recente ha incontrato i dirigenti della compagnia sopracitata. Ma quali sono i profili richiesti per poter lavorare nel nuovo laboratorio? Gli inserimenti riguarderanno nello specifico operai, assemblatori, addetti alla produzione, responsabili e manager. Dunque, ce n’è un po’ per tutti.

Silicon Box: come candidarsi

Per poter presentare la propria candidatura è necessario aspettare l’avvio della nuova fabbrica e delle relative selezioni del personale da inserire. In linea di massima Silicon Box si avvale di un’apposita sezione del proprio sito ufficiale dedicato proprio alle carriere, una sorta di lavora con noi per intenderci.

Non resta che monitorare con attenzioni le variazioni che ci saranno nei prossimi mesi. Il tempismo sarà piuttosto importante per poter sperare di entrare a far parte di questa grande azienda. Non si conoscono ancora le condizioni di lavoro e retributive, che chiaramente saranno svelate a tempo debito.