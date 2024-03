Il bonus vale dappertutto, tranne a Napoli e a Palermo | Pessima caduta di stile dell’INPS: compila il modulo per ottenerlo lo stesso

Andiamo a scoprire cosa sta accadendo per quanto concerne un importante bonus istituito di recente. Tutto quello che c’è da sapere.

Poter contare su dei bonus è un po’ una prerogativa degli ultimi anni. Con l’avvento della pandemia i vari governi che si sono succeduti hanno sempre in qualche modo dispensato degli aiuti alla popolazione. Spesso per forza di cose non sono bastati per far fronte alle esigenze di tutti, ma almeno qualcuno è stato accontentato.

Nel 2024 sono diverse le opportunità che sono state confermate o istituite tra cui il bonus animali che spetta a chi si prende cura degli amici a quattro zampe o il bonus verde per chi ha un giardino o un terrazzo all’interno della propria abitazione. Confermati anche i vari incentivi inerenti le ristrutturazioni.

Spazio anche a diverse misure di sostegno per anziani per garantire loro uno stile di vita dignitoso. Tra questi sono ricompresi l’assegno di inclusione over 67 anni, l’assegno sociale, il bonus mobilità anziani, l’esenzione Canone Rai per over 75, il bonus sociale per le bollette e il bonus viaggi anziani over 65 anni.

Rimanendo in tema anziani sono molto importanti anche le notizie inerenti le pensioni, che periodicamente sono soggette ad alcune piccole variazioni che possono essere vantaggiose o meno per i percettori. In questa fase a quanto pare sembrano esserci delle buone nuove in tal senso, ma non per tutti.

Pensioni: come cambiano gli assegni a marzo 2024

A marzo 2024 i pensionati riceveranno assegni leggermente più corposi grazie all’aumento delle aliquote previste dalla riforma fiscale. I maggiori benefici sono previsti per le pensioni tra i 15mila e i 28mila euro lordi. Per questi importi la trattenuta Irpef passa dal 25% al 23%. Uno sgravio non proprio corposo, ma di questi tempi può essere comunque utile.

Al contempo però c’è da andare a vedere l’altra faccia della medaglia, visto che in alcuni comuni italiani non sarà possibile attuare questo beneficio per i pensionati. Naturalmente si tratta di una situazione momentanea e ci si attende un sussulto da parte del Governo Meloni per cercare di riequilibrare la situazione.

Perché a Napoli e Palermo il bonus “non vale”

I comuni in cui ciò non è possibile sono diversi e tra questi spiccano due grandi centri del meridione come Napoli e Palermo dove si è registrati degli aumenti delle addizionali comunali che di fatto vanno a compensare il beneficio previsto dal punto più importante di questa riforma.

Insomma, un quadro non propriamente roseo per le due città, ma per fortuna come già ampiamente spiegato in precedenza questi provvedimenti hanno quasi sempre una natura temporanea e ciò che può essere uno svantaggio oggi, si può tranquillamente ribaltare domani.