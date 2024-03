Concorso urgentissimo Polizia di Stato, addio alla prova fisica: ora l’assunzione è un gioco da ragazzi | Accedi subito alla candidatura

Il nuovo concorso valido per il reclutamento di nuove leve in Polizia non richiede nessuna prova fisica e per questo è ancora più ambito.

I concorsi pubblici hanno sempre un grande richiamo tra i giovani. D’altronde mettono in palio dei posti più o meno fissi e che spesso sono congruenti con il proprio percorso di studi. Per questo negli anni molti ragazzi sono diventati dei veri e propri concorsisti seriali e li provano tutti fino a quando non vengono presi.

Chiaramente ciò comporta anche tanto tempo da sacrificare per prepararsi alle prove previste che sono sempre piuttosto ardue. Di solito si parte con dei test con domande a risposta multipla o aperte per poi passare a degli esami orali o anche a delle prove fisiche qualora la mansione lo richieda.

Attualmente tra i concorsi più ambiti ce n’è uno che consente di entrare in Polizia. Al contrario di quanto si possa pensare però non c’entra nulla con l’azione e il pericolo, ma si tratta di tutt’altro tipo di mansione. Nello specifico il concorso è stato denominato con la dicitura Concorso Commissari Tecnici nella Polizia di Stato per Biologi, Chimici e Psicologi.

A renderlo ancora più appetibile è l’assenza di prove fisiche e ciò non taglia fuori a priori chi non fa della forza e dell’agilità i propri punti di forza. Ovviamente c’è anche qualche contro, in particolare uno inerente i posti disponibili che sono a dir poco limitati per usare un eufemismo.

Concorso Commissari Tecnici nella Polizia di Stato per Biologi, Chimici e Psicologi: posti disponibili

Infatti sono appena 23 i nuovi inserimenti previsti e nello specifico sono i seguenti:

8 commissari tecnici biologi del ruolo dei biologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato

12 commissari tecnici psicologi del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato;

3 commissari tecnici chimici del ruolo dei chimici della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato.

Le prove sono previste nelle giornate del 18 e del 19 aprile 2024 presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento “Giovanni Falcone” del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria sita in Roma in Via di Brava 99. L’orario dell’appuntamento è fissato per le 8:00 del mattino.

Quali sono le prove da superare per essere scelti

Andando ancor più nel dettaglio delle prove oltre a due scritti sopracitati ci sarà anche un orale. Come spiegato dal portale dedicato Concorsando.it in questo caso i candidati dovranno sottoporsi anche a dei test attitudinali e psico-fisici. Ma in cosa consiste questa verifica?

Di fatto coloro che arriveranno a questo step saranno valutato dal punto di vista psichico e saranno sottoposti ad accertamenti strumentali e di laboratorio. Solo chi avrà superato tutto ciò potrà arrivare allo step finale, ovvero alla valutazione di titoli di studio e professionali. Per qualsiasi altra specifica è bene consultare l’apposito bando presente sul portale della Polizia di Stato.