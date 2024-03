Ho comprato la macchina nuova con la paghetta della nonna: ecco la vettura più economica di marzo | Hai tempo fino a domani per accedere alla promo

Una clamorosa novità è pronta a sconvolgere il mercato automobilistico. In arrivo una vettura talmente economica che quasi non sembra vero.

Acquistare una macchina elettrica richiede un certo dispendio di denaro che non sempre è possibile. Soprattutto se si desidera una vettura nuova e appena uscita dalla concessionaria è davvero difficile scendere al di sotto di una certa soglia. Per questo in tanti si buttano sull’usato sperando di trovare delle occasioni.

Non sempre però è semplice fare degli ottimi affari. Alle volte il rapporto qualità-prezzo può risultare piuttosto squilibrato. Quindi vista la differenza minima tanto vale fare un piccolo sacrificio economico e prendere un auto nuova e che può garantire una durata maggiore nel tempo.

Ed è qui che bisogna lavorare per bene per cercare delle automobili che siano in grado di dare una certa resa e che non comportino un esborso troppo ingente. Chiaramente questo è il ragionamento di chi ha poche pretese e contempla questo mezzo come un qualcosa con cui spostarsi.

Per chi invece ha una passione e una propensione particolare per i motori il discorso cambia. In questa sede però andremo ad analizzare un veicolo specifico che almeno allo stato attuale può essere considerato il meno oneroso a livello mondiale. In Europa la Dacia Sandero che costa 12.000 euro circa detiene il primato per quanto concerne il prezzo più basso.

Da dove viene l’automobile più conveniente dell’intero panorama mondiale

In Cina però hanno fatto di meglio e hanno ideato un’autovettura che costa ancor di meno. Trattasi della BYD Seagull, il cui acronimo è “Build your dreams” che tradotto in italiano significa “costruisci i tuoi sogni”. Di fatto è un’utilitaria che si presta benissimo agli spazi ridotti delle grandi città.

Ha una lunghezza di 378 cm e un’altezza di 154 cm. La larghezza invece è di 171 cm il che la dice lunga su come sia semplice trovare un posto per parcheggiarla. Può arrivare a toccare i 130 km/h e ha un’autonomia di 305 km grazie alla batteria da 30 kWh. Completa la descrizione il motore da 74 cavalli e ad impatto zero.

Il prezzo della sorprendente BYD Seagull

L’aspetto più sorprendente è però il prezzo. In Cina con 69.800 Yuan (che corrispondono a circa 8.900 euro) la si può portare a casa. Dal prossimo giugno sarà finalmente disponibile anche sul mercato europeo e quindi italiano. Una gran bella notizia che però va in qualche modo pesata.

Infatti è decisamente poco auspicabile che possa essere venduta allo stesso prezzo. A causa dei dazi che l’Unione Europea impone al paese asiatico sicuramente il suo valore andrà ad aumentare, anche se non in maniera vertiginosa. Realisticamente con meno di 20.000 euro si possono mettere le mani su questa preziosa city car.