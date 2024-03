Richiesta imminente nella PA: 170.000 posti, ti serve solo il diploma | Le domande stanno per scadere

Sono previste quasi 200 mila nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Per candidarsi basta il diploma. Ecco come presentare le domande.

Dopo le 173 mila assunzioni dello scorso anno, sono disponibili nuovi posti nella Pubblica Amministrazione. Solo nel primo semestre potrebbero essere 100 mila i nuovi assunti che andranno a completare o rafforzare gli organici di diverse PA, centrali e regionali. Diventando, poi, 170 mila entro la fine dell’anno.

Diversi bandi sono già stati avviati per lavorare in INPS, Agenzia delle Entrate, nelle forze armate e dell’ordine. In molti casi, per partecipare ai concorsi, serve solo il diploma. Ad annunciarlo, il Ministro Zangrillo che, in una recente intervista, ha confermato l’intento di replicare il numero di personale assunto nel 2023.

Insomma, una ghiotta opportunità per i giovani, anche alla prima esperienza.

Maxi campagna di assunzioni nella Pubblica Amministrazione

Per il 2024 sono previsti nuovi concorsi nella Pubblica Amministrazione con l’obiettivo di assumere 170 mila giovani in cerca di impiego, anche senza avere una laurea. Lo ha annunciato il Ministro Zangrillo che, in una recente intervista, ha parlato dell’ambizioso progetto.

Secondo le previsioni, solo nel primo semestre si potrebbe arrivare a 100 mila assunzioni e chiudere l’anno con 170 mila nuovi inserimenti nelle principali Amministrazioni nazionali. Il Piano dei fabbisogni di personale dell’INPS, approvato lo scorso 31 gennaio, ad esempio, prevede l’occupazione di 10 mila persone. Ma non mancano opportunità di lavorare nell’Agenzia delle Entrate, nelle Forze Armate e dell’ordine.

Concorsi Pubblici: 170 mila posti disponibili

Come abbiamo anticipato, INPS dovrebbe assumere complessivamente 10 mila persone. Potrebbero essere 1500 i nuovi inserimenti nell’Agenzia delle Entrate, mentre, sono previsti almeno 10 mila nuovi inserimenti nella Sanità. Si prevede l’assunzione di 4 mila unità per la Giustizia e potrebbero arrivare a 5 mila quelle nelle Forze armate e dell’ordine. Non dimentichiamo, poi, la maxi campagna di assunzione nella scuola: sono disponibili 45 mila nuovi posti. Insomma, chi aspira a un posto nella Pubblica Amministrazione non dovrebbe proprio lasciarsi sfuggire questa opportunità e scaricare sul proprio smartphone l’app InPA, sviluppata dal Ministero della Pubblica amministrazione e interamente dedicata ai concorsi pubblici nella Pubblica Amministrazione.

Inoltre, chi desidera candidarsi a una posizione pubblica, farebbe bene, oltre che ad attivare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), a creare una casella di Posta elettronica Certificata (PEC), che permette di ricevere tutte le comunicazioni ufficiali relative alla selezione e iniziare a studiare il programma sin da subito!