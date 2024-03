1500 euro in più nel 2024, ti basta una moneta da 1 euro per accumulare una fortuna | Hai solo 24 ore di tempo

Esiste un semplice trucco per ritrovarsi un bel gruzzoletto da parte senza fare troppe rinunce. Ecco come accumulare una vera e propria fortuna.

Nel corso della vita, capita a tutti di stilare una serie di buoni propositi, dalla sfera sentimentale al lavoro, dalla casa agli hobby, fino ai soldi. Talvolta, questi vengono disattesi, altre volte invece vengono realmente perseguiti.

Oggi, ad esempio, scopriamo una strategia molto efficace per ritrovarsi a fine anno con un bel gruzzoletto, senza dover fare troppe rinunce.

Ti diciamo subito che si può risparmiare oltre mille euro, quindi, andiamo al sodo e vediamo in cosa consiste questo “miracoloso” trucco.

Il trucco “miracoloso” per risparmiare un bel gruzzoletto senza sforzi

Di questi tempi, pensare di ritrovarsi un bel gruzzoletto da parte senza fare grandi rinunce sembra una missione impossibile, eppure, esiste un’efficace strategia che garantisce un risparmio notevole. Il trucco “miracoloso”, conosciuto anche come la 52 weeks money challenge, consiste in una vera e propria sfida al risparmio. In buona sostanza, viene chiesto di accantonare un importo già prestabilito in partenza ed è possibile farlo, principalmente, in due modi. Il primo prevede di risparmiare 1 euro in più ogni settimana che passa. Così che, se alla prima settimana hai risparmiato un euro, alla seconda dovrai metterne da parte due, alla terza tre e così via, fino alla fine dell’anno.

In questo modo, in sole dieci settimane avrai da parte 55 euro, 210 euro in venti settimane, fino ad un totale di 1.378 euro dopo 52 settimane, ovvero, un solo anno. La strategia può essere messa in atto anche all’inverso, cioè, partire da un importo di 52 euro la prima settimana e scalare questa cifra di un euro ogni settimana che passa. Dunque, mettere da parte 51 euro la seconda settimana, 50 euro la terza e così via fino ad arrivare a mettere da parte un euro nella 52esima settimana. Insomma, un trucchetto piuttosto elementare, ma che consente di ritrovarsi una somma niente male, senza dover fare grandi sforzi o rinunce.

Altri consigli per risparmiare soldi

Una buona mossa per riuscire a mettere dei soldi da parte è fissare un obiettivo. Avere ben chiaro il motivo per cui vuoi iniziare a risparmiare aiuta a restare sul binario giusto, anche nei momenti più difficili.

A confermarlo anche una recente indagine condotta da Il Sole 24 Ore, dalla quale è emerso che la maggior parte degli italiani (52%) che si è posto uno o più obiettivi di risparmio, non ha disatteso le aspettative. Dunque, chiediti cosa è importante per te, individua un obiettivo per il quale vale la pena risparmiare soldi e riuscirai ad avere il tuo tesoretto!