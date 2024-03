Lavastoviglie in casa: non hai mai premuto questo tasto e non sai quanti soldi stai sprecando | Ha stravolto la mia vita

La lavastoviglie consente un notevole risparmio di tempo ed energie, ma è fondamentale sfruttarli con oculatezza per evitare salassi. Ecco il trucco anti spreco.

La lavastoviglie è un elettrodomestico che consente un significativo risparmio di tempo ed energie, e molti ritengono questo dispositivo quasi indispensabile. Tuttavia, considerato che è tra i dispositivi più energivori che abbiamo in casa, è importante usarlo con parsimonia per evitare veri e propri salassi.

Mediamente una lavastoviglie consuma 2,5 kWh per singolo lavaggio che può scendere a 1,2 o 1,8 kWh in caso di modelli più recenti (la classe energetica dell’elettrodomestico è sicuramente un fattore determinante per i consumi).

Per calcolare la spesa in bolletta, basta moltiplicare la potenza dell’elettrodomestico per il quantitativo di ore nelle quali è stato in funzione. A questo punto si avrà la stima dei consumi dell’apparecchio espressa in kWh che dovrà essere a sua volta moltiplicata per il prezzo attuale dell’energia elettrica. Così che sarà possibile capire quanto effettivamente ci costa usare tutti i giorni la lavastoviglie.

Ad ogni modo, bastano alcuni semplici accorgimenti per ridurne il consumo e risparmiare un mucchio di soldi in bolletta. Vediamo allora come usare questo apparecchio in modo intelligente.

Come risparmiare sui consumi della lavastoviglie

La lavastoviglie è, senza dubbio, un elettrodomestico molto utile, ma se non usato con oculatezza può essere un vero e proprio macigno sui consumi in bolletta. Per questa ragione, può essere utile conoscere qualche trucchetto per ottimizzare i consumi.

Come abbiamo anticipato, il primo passo per evitare spiacevoli sorprese in bolletta è preferire dei modelli di nuova generazione, ma qualora non fosse possibile acquistarne uno, meglio conoscere alcuni trucchetti che consentono alla lavastoviglie di lavorare al massimo delle sue prestazioni con consumi contenuti.

I trucchi per ridurre i consumi della lavastoviglie

Ci sono alcuni accorgimenti che consentono un uso intelligente della lavastoviglie. Innanzitutto, per ridurre i consumi è meglio evitare l’utilizzo della lavastoviglie se non completamente full. Una lavastoviglie non piena consuma esattamente la stessa quantità di energia elettrica oltre che di acqua, pertanto, meglio utilizzarla solo a pieno carico. Se possibile, poi, meglio saltare la fase di asciugatura e lasciare asciugare le stoviglie in modo naturale, magari lasciando lo sportello aperto oppure utilizzando un panno.

Infine, premete il tasto “magico”, ovvero, il programma eco che, sebbene abbia una durata più lunga rispetto al programma di lavaggio tradizionale, consente di lavare le stoviglie perfettamente con consumi piuttosto ridotti, alleggerendo significativamente il peso della bolletta!