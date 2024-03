Zio Corrado fa il benzinaio e guadagna da sceicco, con questo metodo viaggia due volte al mese | Segui il suo trucchetto

Tutti sognano di fare questo lavoro. Con questi compensi, il desiderio cresce sempre di più. Candidati subito e svolta la tua vita.

Tra i lavori più apprezzati dai grandi e dai piccini, c’è sicuramente quello del benzinaio. Tale professione ha sempre destato curiosità e piacere, soprattutto in coloro che si apprestano a fare rifornimento presso un distributore, grazie all’aiuto di chi lavora con grande passione e dedizione.

Negli ultimi anni, quest’occupazione non si occupa più solo ed esclusivamente del rifornimento delle autovetture o altri mezzi di trasporto. Infatti, con la nascita dei distributori self-service, questa figura professionale deve anche occuparsi della possibilità di controllare la pressione degli pneumatici, lavare i vetri, o addirittura dell’assistenza allo sportello.

Per assistenza allo sportello si intendono tutte quelle mansioni, come ad esempio la vendita di prodotti, che possono essere svolte nell’eventualità che all’interno del distributore ci sia un’area ristoro o un negozio relativo alla vendita di prodotti anche riguardanti l’automobile.

Il lavoro di benzinaio, chiaramente, non è semplice, poiché spesso comporta di lavorare nei giorni festivi, ad orari poco comodi e soprattutto all’aperto. Trovarsi sotto la pioggia, al freddo o sotto il sole cocente dell’estate non sarà sicuramente facile per chi svolge questo lavoro.

Lo stipendio che varia

Negli ultimi anni, però, sono sempre di più le persone che chiedono informazioni proprio per intraprendere questa occupazione, così tanto antica e apprezzata da tutti. Ma quanto guadagna mediamente un benzinaio? Gli stipendi variano sia a seconda di quanto tempo si è svolto questo lavoro, sia da altri fattori.

Di solito ci si assesta intorno ai 1250 €, ma possono essere garantiti anche ulteriori benefit o bonus, a seconda delle mansioni coperte all’interno del distributore. Se si arriva ad una carriera ventennale, si supera anche la soglia dei 1500 € di stipendio.

I platts determinano gli introiti

C’è un modo in cui però si possono guadagnare somme sicuramente più importanti e soddisfacenti. Infatti, stando a quanto riportato da wallstreetitalia.com, c’è una bella differenza tra i compensi di un benzinaio impiegato ed uno titolare di una stazione di servizio.

Infatti, ciò che va a determinare la differenza degli introiti per la seconda figura poc’anzi menzionata, sono: platts, tasse e guadagno effettivo. I primi, altro non sono che un’agenzia che si occupa di definire il valore della benzina in dollari americani.