Risparmiare a Pasqua? E’ un gioco da ragazzi, con questi trucchi non spendi nemmeno un euro | Mangi tutto a volontà

I costi per la spesa di Pasqua sono arrivati alle stelle, ma ci sono dei trucchetti per non spendere nemmeno un euro e mangiare a volontà.

I prezzi dei prodotti tipici per il pranzo di Pasqua sono schizzati letteralmente alle stelle. Secondo la recente indagine condotta da Assoutenti, sebbene in maniera inferiore rispetto ai due anni precedenti, i ritocchi al rialzo riguardano indistintamente tutti i comparti. Il report dell’associazione per i consumatori ha evidenziato un incremento medio del 4 per cento su base annua, con rincari abnormi per l’olio d’oliva (46,2%), per la frutta secca (11%) e per le patate (14,9%). Ma l’aumento dei prezzi riguarda anche i prodotti tipici pasquali, in particolare, la carne ovina e i salumi, che registrano un +3,8 per cento su base annua.

Ritocchi al rialzo che, inevitabilmente, vanno a pesare sulle tasche degli italiani in occasione delle festività pasquali. Secondo Assoutenti, la spesa per i festeggiamenti di Pasqua arriverà a 2,2 miliardi di euro, mentre, saranno spesi circa 450 milioni di euro per mangiare fuori. “A conti fatti la Pasqua 2024 rischia di costare quasi un miliardo di euro in più agli italiani, circa 36 euro in più a famiglia spalmando i dati sull’intera popolazione residente – ha evidenziato Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti – Il nostro timore è che i prezzi dei beni alimentari tipici delle feste e le tariffe in ambito di trasporti e turismo possano subire un ulteriore scossone al rialzo nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi della festività e per effetto della maggiore domanda da parte dei consumatori, aumenti che renderebbero la Pasqua degli italiani ancora più amara. Per questo ribadiamo la necessità di istituire Osservatori territoriali antinflazione presso tutte le Prefetture”.

Per fortuna, qualche trucchetto per risparmiare un mucchio di soldi e festeggiare a dovere le festività pasquali c’è. Vediamo di cosa si tratta.

Come risparmiare sul pranzo di Pasqua

Con l’incredibile impennata dei prezzi, risparmiare per gli italiani è diventato imperativo categorico. Per cui, anche per queste feste è bene conoscere qualche trucchetto per spendere pochissimo, senza rinunciare al gusto e alla tradizione.

Le varianti sono veramente tantissime e per tutti i gusti, l’importante è scegliere ingredienti di stagione e possibilmente a chilometro 0. Quindi andiamo al sodo e scopriamo cosa cucinare per il pranzo di Pasqua, senza spendere nemmeno un euro.

Pranzo di Pasqua a costo zero

Per gli amanti del pesce, ad esempio, potrebbe essere una buona idea preparare un semplice, ma delizioso piatto di spaghetti con acciughe, capperi e pomodorini. Un’idea parecchio originale potrebbe essere preparare dei cestini di pasta brisée ripieni di crema di lenticchie e insaporiti con curcuma, verza e pomodorini.

Anche sui secondi le proposte non mancano! Ci si può deliziare con le ricette tradizionali a base di carne di agnello o, con un pizzico di fantasia, creare delle nuove ricette a base di uova. Per i contorni e la frutta, meglio preferire quella di stagione e a chilometro zero o, comunque nostrana. Infine, il dolce perfetto una gustosa fetta di colomba tradizionale.