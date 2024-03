Ti bastano 5 euro per comprare la colomba pasquale più buona del mondo: così farai un figurone con i parenti | Usa subito questo sconto

La colomba pasquale negli ultimi anni è diventata piuttosto onerosa. Alcune di buona qualità si possono però acquistare a prezzi vantaggiosi.

La Pasqua è sempre più vicina e da Nord a Sud Italia i preparativi sono già entrati nel vivo. D’altronde si tratta della seconda festa religiosa più importante dell’anno dopo il Natale. Quest’anno poi ricade con un po’ di anticipo rispetto al solito e quindi il tempo a disposizione per ponderare il tutto è stato minore.

C’è chi andrà via per qualche giorno e chi invece resterà a casa. Altri ancora punteranno su qualche mega pranzo al ristorante, ma a prescindere da ciò difficilmente ci si priverà dei piatti tipici della tradizione. Dall’agnello, al casatiello passando per le uova e la pastiera senza dimenticare la colomba.

Ed è proprio di quest’ultima che andremo a parlare in questa sede. Di fatto è il dolce tipico per eccellenza della tradizione pasquale visto che è comune a tutto il territorio nostrano. Si può acquistare sia in pasticceria che al supermercato già confezionato. In entrambi i casi la spesa non è affatto da sottovalutare.

Negli ultimi anni anche per via della crisi dovuta ai conflitti e alla difficoltà nel rimediare alcuni prodotti essenziali per la realizzazione i prezzi sono schizzati alle stelle. D’altronde si tratta di un dolce che viene venduto esclusivamente nel periodo antecedente la Pasqua. Il giorno dopo Pasquetta già è terminata la richiesta.

Il significato e preparazione della colomba

La colomba simboleggia la pace e la purezza. La sua forma ricorda quella dell’uccello sacro, ovvero la colomba che secondo la tradizione cristiana è portatrice di messaggi di speranza. Per poterla preparare sono necessari pochi specifici ingredienti da mettere tassativamente nelle giuste dosi.

Farina, burro, mandorle e zucchero rappresentano la base. Spesso è decorata anche con glassa e la scorza d’arancia candita. Si tratta inoltre di una tradizione che ha radici profonde. Secondo i racconti tramandati nei secoli già durante il Medioevo si mangiava questa pietanza durante le celebrazioni pasquali.

Le colombe più economiche al di sotto dei 10 euro

Tornando agli aspetti meramente economici allo stato attuale una colomba artigianale di ottima fattura può costare intorno ai 25 euro o poco più. Fortunatamente esistono delle alternative meno costose ma altrettanto qualitative. Negli anni ovviamente la “ricetta” si è evoluta e sono state ideate anche delle varianti con mandorla, pistacchio, frutti di bosco, cocco, cioccolato e gianduia.

Per chi non vuole spendere molto, secondo quanto riportato da ricettasprint.it le possibilità tra cui scegliere sono sostanzialmente cinque. Eccole di seguito:

Colomba di Iper La Grande a 16,90 euro,

Colomba Vergani a 22 euro,

Colomba Bauli a 8,90 euro,

Colomba Motta a 8,90 euro,

Tartufone Motta a 7,90 euro.