Vacanze ponte 25 aprile, con meno di 30 euro porto tutta la mia famiglia a Londra | La promo scade domani

Importante opportunità per chi vuole partire per il ponte del 25 aprile. Londra è solo una delle diverse opportunità low cost.

Il ponte del 25 aprile è sempre un’occasione propizia per partire e lasciarsi andare a qualche giorno di sano relax. D’altronde con le giornate più lunghe e meno fredde viene ancora più la voglia di staccare un po’ dalla routine quotidiana e di scoprire nuovi posti mai contemplati prima.

Le possibilità d’altronde sono molteplici. C’è chi preferisce non andare troppo lontano magari viaggiando in macchina e chi invece ha voglia di emigrare all’estero e di assaporare una nuova cultura. Ovviamente essendo un periodo piuttosto gettonato non è per niente economico soprattutto se ci si organizza all’ultimo.

Fortunatamente però al passo coi tempi sul web sono diverse le opportunità sotto questo punto di vista. Basta fare delle ricerche accurate e si possono trovare delle mete a prezzi praticamente stracciati, almeno per quanto concerne i costi di spostamento. A ridosso di quel periodo (in realtà un po’ dopo) c’è una destinazione in particolare che si può visitare spendendo pochissimo.

La proposta è consultabile sul noto sito a tema “piratiinviaggio.it” che offre molti voli da diverse città d’Italia per una località non troppo lontana e dal fascino indiscutibile. Non resta quindi che scoprire i vari itinerari con prezzi e date annessi e bloccare le tariffe di questo periodo.

Quanto ti costa Londra a cavallo del 25 aprile

La meta prescelta è Londra. La capitale inglese sta a cuore a tantissimi nostri connazionali che appena possono cercano sempre di farci un salto. A tal proposito piratiinviaggio propone una vasta quantità di partenze. Non resta che andarle a scoprire insieme nello specifico:

Milano Malpensa-Londra (26/03/2024) a partire da 16 euro,

Roma Fiumicino-Londra (01/05/2024) a partire da 36 euro,

Venezia Marco Polo-Londra (29/05/2024) a partire da 29 euro,

Pisa-Londra (31/03/2024) a partire da 19 euro,

Bologna-Londra (18/05/2024) a partire da 23 euro,

Napoli-Londra (08/05/2024) a partire da 25 euro,

Catania-Londra (31/03/2024) a partire da 41 euro.

Le altre mete di tendenza del periodo

Le maggiorazioni sono chiaramente dettate dall’aggiunta di eventuali bagagli che chiaramente dipendono da quanti giorni si decide di soggiornare. Per il resto sul portale sono presenti un’infinità di alternative come ad esempio varie capitali europee tra cui Amsterdam, Budapest ed Edimburgo.

Gli amanti del viaggi oltre i confini dell’Europa invece possono scegliere tra le piramidi di Giza in Egitto, Zanzibar, Marocco, Dubai, Capo Verde e Thailandia. Non mancano nemmeno gli itinerari italiani che contemplano in particolar modo la Toscana ma anche il Lago di Garda e le Cinque Terre.