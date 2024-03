Uova di Pasqua, c’è un marchio che le produce con un ingrediente segreto che fa impazzire tutti: corri che stanno terminando le scorte

L’uovo di Pasqua piace a grandi e piccini. C’è un colosso del commercio che ne produci a gusti pazzeschi: scoprili subito.

Fra pochissimi giorni si festeggerà Pasqua e sono davvero tante le persone, soprattutto in Italia, che si apprestano a comprare regali e bontà culinarie da consumare a casa o da regalare ad amici e parenti.

Sebbene il Natale, che si è festeggiato alcuni mesi fa, sia sempre caratterizzato dallo scambio dei regali alla mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre, la Pasqua è un po’ diversa. Non sono previsti regali da dover fare dal punto di vista materiale, ma piccoli gesti possono bastare per scambiarsi gli auguri nella maniera più dolce e preferita.

Con questa festività, due sono i dolci che senza dubbio non mancheranno sulle tavole degli italiani. C’è la colomba pasquale, simbolo della pace per eccellenza, che viene solitamente consumata nella sua versione classica o arricchita con glassa o altri ingredienti per renderla più gustosa e ricca di sapori diversi tra loro.

Sebbene le vecchie generazioni preferiscano la modalità classica con canditi e uvetta, un po’ come il classico panettone, i più piccoli preferiscono invece cioccolato e crema ad ornare questo dolce tanto amato.

Alla ricerca della sorpresa

Al primo posto, però, vi è senza ombra di dubbio l’uovo di Pasqua. Questo dolce è caratterizzato soprattutto dal fatto che all’interno si cela una sorpresa che, a prescindere dal suo valore, piace sempre a grandi e piccini.

Nelle scorse settimane abbiamo assistito a un vero e proprio assalto alle uova di Pasqua, in cui in molti supermercati pesavano i prodotti per cercare di scoprire quale fosse quello con la sorpresa migliore. In molti di questi centri commerciali sono stati esposti dei cartelli in cui si espletava il divieto di non pesare questi prodotti ma di acquistarli nella consapevolezza di prendere uno a caso.

Venchi, vasta gamma di gusti

Sicuramente, c’è chi ha già aperto il suo uovo in questi giorni e chi invece aspetta proprio la domenica per mangiarlo a tavola con amici e parenti. Ormai sembra proprio che sia passato comunque di moda la sola cioccolata come unico ingrediente per arricchire questo dolce tanto amato dai bambini. Infatti, oggi si ha la possibilità di scegliere da diverse specialità a tanti gusti variegati.

Che dire, se ancora non hai preso il tuo uovo di Pasqua e vuoi stupire la tua dolce metà o i tuoi genitori, appressati ad andare in uno dei negozi Venchi in Italia e farai un gesto che non ti costerà un occhio della testa. Tra i gusti più gettonati di questo grande marchio ci sono quelli a: stracciatella, pistacchio e cannolo.