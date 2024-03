Allarme zanzare in casa | Usa subito questo prodotto e dirai addio ai tuoi problemi: ti bastano 5 euro

Con l’arrivo dei primi caldi, la nostra casa potrebbe diventare oggetto di attenzioni da parte delle fastidiosissime zanzare. Vediamo allora, come allontanarle per sempre.

L’innalzamento delle temperature, spesso, coincide con l’arrivo degli insetti. Mosche, formiche e zanzare sono pronte ad invadere le nostra case, rovinandoci le giornate e l’umore. Se in alcuni casi, per eliminare questi sgraditi ospiti i rimedi sono piuttosto semplici, per dire addio alle fastidiose punture di zanzare vengono spesso usati prodotti chimici, dannosi per la salute e l’ambiente.

Eppure, di rimedi naturali utili a tenere lontane le zanzare ne esistono diversi. Tra questi ricordiamo le piante aromatiche come, ad esempio, la citronella, la lavanda o la menta. Un altro metodo, anche parecchio conosciuto, è l’aceto di mele o l’aroma del caffè. Inoltre, può essere messo a punto qualche accorgimento come eliminare le fonti d’acqua stagnante.

Come molti sanno, le zanzare si riproducono in acqua, per cui, lasciare sottovasi delle piante pieni d’acqua o ciotole per animali domestici sparsi in giro per casa, significa offrirgli una ghiotta opportunità di deporre le loro uova e aumentare a dismisura.

Ma per essere sicuri di non vedere più questi fastidiosi insetti gironzolare per casa, è sempre meglio adottare un approccio combinato con i device a ultrasuoni. Vediamo come funzionano e come possono aiutarci a liberarci per sempre delle zanzare.

Come allontanare per sempre le zanzare

Come abbiamo visto, sono diversi i rimedi green anti zanzare, ma affinché siano veramente efficaci e allontanino per sempre le zanzare dalla nostra casa, la cosa migliore è adottare un approccio combinato con i diversi dispositivi a ultrasuoni.

Una buona soluzione, ad esempio, è disponibile su Amazon ad un prezzo veramente piccolissimo. Con soli 4,99 euro è possibile acquistare un sistema perfetto per dire addio alle zanzare senza l’utilizzo di sostanze tossiche per noi e l’ambiente. Questi speciali dispositivi, grazie all’utilizzo di raggi a ultrasuoni, tengono alla larga le odiose zanzare, senza arrecare alcun danno alla nostra salute. Sono adatti anche per i bambini e per farli funzionare basta inserirli in una presa elettrica.

Altri consigli per tenere alla larga le zanzare

Oltre che davvero fastidiose, le zanzare possono essere pericolose e trasmettere malattie potenzialmente mortali, ecco perché è davvero importante proteggersi dalle loro punture. Abbiamo appena visto alcuni efficaci metodi per proteggere la casa, ma come fare per proteggerci dall’attacco delle zanzare quando siamo all’aperto? Una buona soluzione è creare un repellente fai da te.

Si tratta di un’operazione molto semplice e veloce, ma soprattutto, ci eviterà l’utilizzo di prodotti chimici. Basta far bollire in un pentolino con dell’acqua, menta e basilico. Trascorsi venti minuti, l’infuso sarà pronto e sarà sufficiente filtrarlo e lasciarlo raffreddare, prima dell’utilizzo.