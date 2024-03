1.500 euro da domani e mi sento una Star, con questo bonus sono diventato invincibile | Affrettati che sta per scadere

E’ finalmente possibile richiedere un prezioso bonus, ma c’è poco tempo per presentare la domanda. Ecco tutti i dettagli.

Con la circolare numero 34 del 15 febbraio, l’INPS ha ufficialmente concesso la possibilità di fare richiesta per il bonus psicologo. A partire dallo scorso 18 marzo e fino al 31 maggio 2024, chi ne ha bisogno e soddisfa i requisiti necessari potrà presentare la propria domanda online e ricevere un contributo fino a 1.500 euro per sostenere le spese per le sessioni di psicoterapia, proprio come previsto dal decreto Milleproroghe.

Sebbene, come abbiamo anticipato il termine ultimo per presentare la domanda scada il 31 maggio, è già boom di richieste, dunque, meglio affrettarsi. Come ha evidenziato il Presidente Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, David Lazzari: “ […] il primo giorno per presentare la richiesta del bonus, c’è stato una sorta di assalto al sito dell’INPS, tanto che è andato fuori uso per alcune ore. Se così fosse, se questa notizia risultasse confermata, sarebbe un’ulteriore riprova del grande bisogno di un aiuto psicologico e psicoterapico che c’è nella popolazione”.

Tuttavia, essendo i fondi limitati, il contributo non sarà riconosciuto a tutti e non sarà erogato in egual misura. Di seguito vediamo tutti i dettagli.

Bonus psicologo 2024: a chi spetta

Dal 18 marzo e fino al 31 maggio sarà possibile presentare richiesta per il riconoscimento del bonus psicologo, il contributo che arriva fino a 1.500 euro per sostenere le spese per le sessioni di psicoterapia. Tuttavia, essendo tantissime le richieste e i fondi limitati, l’importo non verrà riconosciuto a tutti e non verrà riconosciuto in egual misura.

Anzitutto, per richiedere il sostegno economico è necessario soddisfare i requisiti richiesti. Nello specifico, l’Istituto Previdenziale valuterà le richieste presentate da cittadini residenti in Italia e con un indicatore ISEE, in corso di validità, non superiore a 50 mila euro. Ma c’è di più, perché in base alla fascia ISEE l’importo erogato varia. Infatti, per gli aventi diritto con un ISEE compreso tra 30 mila e 50 mila, viene riconosciuto un importo massimo di 500 euro, pari a 50 euro per ogni seduta. In caso di ISEE compreso tra 15 mila e 30 mila euro, il contributo sale ad un massimo di 100 euro, mentre, arriva a 1.500 euro per chi ha un indicatore ISEE non superiore a 15 mila euro.

Bonus psicologo 2024: come richiederlo

Come abbiamo già detto, è possibile presentare domanda per il bonus psicologo dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024. La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica.

Dunque, bisogna collegarsi sul portale web dell’INPS e accedere al servizio “Contributo sessione psicoterapia”, autenticandosi con SPI, CIE o CNS. In alternativa, è possibile rivolgersi al contact center integrato con il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa), oppure, allo 06 164 164 da mobile.