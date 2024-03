Hai un telefono Samsung? Mettilo subito in vendita | Se hai uno tra questi modelli ti fregano tutti i dati: ecco la lista incriminata

Alcuni telefono Samsung nel lungo periodo possono andare in contro a dei problemi di non poco conto. Scopriamo insieme quali.

La tecnologia è sempre in continuo divenire e se non si riesce a reggere il passo si rischia di cadere nel tunnel dell’obsolescenza con tutti i rischi annessi e connessi. Un concetto che riguarda soprattutto i moderni smartphone che ciclicamente “si evolvono” con nuove funzioni che servono anche a garantire un certo grado di sicurezza.

Di fatto ormai un telefono va cambiato al massimo dopo 10-12 anni e non si tratta di un mero capriccio per rimanere alla moda bensì di una conclamata necessità. Visto che dopo un po’ non vengono più rilasciati aggiornamenti necessari non si ricevono nemmeno le necessarie patch di sicurezza.

Tra quelli che ormai si possono considerare dei veri e propri rottami ce ne sono anche alcuni della Samsung. Ma la notizia più sconvolgente non è questa, bensì che alcuni dei modelli finiti nella lista nera hanno a malapena 5 anni. Dunque, ancor meno rispetto al ciclo di vita sopracitato.

Un qualcosa di sconvolgente se si pensa che l’azienda sudcoreana insieme a Google ed Apple è tra le più rinomate del campo della telefonia mobile ed è tra quelle che offre un servizio più duraturo. A quanto pare non è sempre così e quindi è bene andare ad approfondire questa situazione una volta per tutte.

Perché alcuni Samsung diventano inaffidabili e pericolosi

In primis è bene specificare che una volta che non si ricevono più gli aggiornamenti per quanto concerne la sicurezza è una propria responsabilità continuare ad utilizzare lo smartphone obsoleto. Teoricamente non c’è nessun problema di funzionamento, ma essendo esposti ai pericoli del web di certo non si può sperare di andare troppo lontano.

Gli hacker infatti potrebbero penetrare più facilmente nei propri social e nei servizi di home banking. Soprattutto in quest’ultimo caso le conseguenze possono essere davvero drastiche visto che non essendoci barriere di protezione ci si può intrufolare praticamente a proprio piacimento.

Quali sono i modelli inseriti nella “lista nera”

Ma quali sono i telefoni griffati Samsung che fanno parte del gruppo dei dispositivi non aggiornati? Sono 4 in particolare quelli da “temere” Eccoli di seguito con le relative date di emissione sul mercato:

Galaxy Note 10 Lite (2019)

Galaxy S10 Lite (2020)

Galaxy A71 (2020)

Galaxy A02 (2021)

Una vera e propria beffa per chi pochi anni fa ha speso cifre di non poco conto per assicurarsi questi smartphone sperando che potessero durare almeno una decade. Purtroppo per loro è già giunta l’ora di mettere nuovamente mano al portafoglio per acquistare un nuovo cellulare.