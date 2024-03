Ho comprato la lavatrice con meno di 100 euro, solo qui puoi prenderla e scappare a gambe levate | Compila il form per avere lo sconto

Il noto negozio di elettrodomestici ha in serbo una promo su una lavatrice piuttosto importante. Andiamo a scoprire tutti i dettagli

L’acquisto della lavatrice è un momento cruciale per ogni famiglia. Si tratta di una scelta da ponderare nel migliore dei modi per assicurarsi un prodotto in grado di garantire efficienza e durata. D’altronde da questo elettrodomestico dipende il futuro dei nostri capi d’abbigliamento.

I dispositivi più datati o di bassa qualità non garantiscono la stessa resa e quando si tirano fuori i vestiti dall’oblò dopo il lavaggio si notano più i danni che l’eventuale pulizia. Inoltre le lavatrici di ultima generazione sono dotate di diverse impostazioni comode come il lavaggio ritardato e ovviamente consumano molto meno.

Si tratta di un apparecchio di cui non si può proprio fare a meno, anche perché al giorno d’oggi lavare i panni a mano è un lusso che praticamente nessuno si può permettere. Comporta un’ingente perdita di tempo che difficilmente si può avere a disposizione tra lavoro e altre faccende legate alla casa e alla famiglia.

In questa sede andremo ad analizzare una specifica lavatrice di un marchio piuttosto importante che ha diverse caratteristiche peculiari. A renderla ancora più appetibile è sicuramente il prezzo che è ampiamente alla portata di molte persone. Non resta che andare a scoprire nel dettaglio.

Lavatrice Candy Smart: le caratteristiche tecniche

Si tratta della lavatrice Candy Smart CSS41272DWSE-11, messa in vendita da Unieuro. Un modello all’avanguardia come si evince dalla classe di consumo che corrisponde alla C. Ha una capacità di carica (rigorosamente frontale) di 7 kg. Per quanto concerne le misure vanta un’altezza di 850 mm, una larghezza di 660 mm e una profondità di 450 mm.

Passando alle altre informazioni di rilievo le velocità di centrifuga è di 1200 RPM. Il colore è chiaramente il bianco che si può abbinare bene a qualsiasi angolo della casa in cui si decide di installarla. D’altronde si può posizionare dove meglio si crede in base alle proprie esigenze. Un altro aspetto da non sottovalutare.

Lavatrice Candy Smart: la promo nel dettaglio

Passando agli aspetti meramente economici si può acquistare questa lavatrice dal costo complessivo di 299,00 euro in tre comode rate da 99,97 euro senza alcun interesse. Per evitare rischi si può ricorrere al pagamento con PayPal che solitamente garantisce un certo grado di sicurezza.

Si può scegliere tra il ritiro in negozio e la consegna a domicilio. In entrambi i casi non ci sono spese a carico dell’acquirente. Solitamente il trasporto a casa viene svolto a pagamento e può anche capitare alle volte che si vada oltre i 50 euro per questo servizio. Per questo a maggior, ragione meglio approfittare di questa vantaggiosa promo.