Con meno di 20 euro prendo l’aereo e giro mezza Europa, solo così puoi risparmiare un botto | Sbrigati che l’offerta sta per scadere

Viaggiare è senza dubbio un’esperienza emozionante, ma quanto costa! Fortunatamente, ci sono delle soluzioni per girare mezza Europa senza spendere un capitale.

Viaggiare è il sogno di tutti, purtroppo, però, a causa dei costi elevati non sempre è possibile permetterselo. Eppure, qualche strategia per volare in giro per mezza Europa senza spendere una fortuna c’è.

Il primo modo per risparmiare un botto è, sicuramente, pianificare il viaggio in anticipo. Infatti, normalmente, acquistare un biglietto aereo almeno tre settimane prima, consente un significativo risparmio.

Una strategia meno conosciuta è quella di prenotare nel fine settimana. In genere, i biglietti più costosi vengono acquistati dal martedì al venerdì, mentre, i prezzi tendono a calare nei giorni di sabato e domenica.

Un altro modo per risparmiare un po’ di soldi sul biglietto è anche iniziare il viaggio in un giorno feriale, preferibilmente di martedì o mercoledì o, comunque, essere flessibile con le date del viaggio. In più, è possibile sfruttare le possibilità di voli low cost offerti da Trapani Birgi, con meno di 20 euro si può girare mezza Europa.

Voli low cost: con meno di 20 euro giri mezza Europa

Un’ottima occasione per viaggiare a basso costo è tenere d’occhio i voli da Trapani Birgi. Sono numerose le opportunità di volare verso le principali città italiane ed europee a costi davvero contenuti. Di recente, la compagnia Ryanair ha annunciato le tratte dall’aeroporto “Vincenzo Florio” verso le principali città italiane ed europee, per il periodo da marzo ad ottobre 2024.

Il programma estivo prevede voli per 28 destinazioni in tutta Europa. La compagnia low cost collegherà Trapani con Roma, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Napoli, Pescara, Pisa, Bologna, Venezia Treviso e Torino. Mentre, per quanto riguarda l’Europa, Ryanair offre voli verso Siviglia in Spagna, Tolosa e Bordeaux in Francia, Karlsuhe/Baden – Baden e Dusseldorf in Germania, Londra e Manchester nel Regno Unito, Porto in Portogallo, Katowice in Polonia, Bruxelles in Belgio, Riga in Lettonia, Bratislava in Slovacchia, Billund in Danimarca e Malta.

Summer 2024: le previsioni per l’aeroporto di Birgi

Secondo le aspettative, stando a quanto riportato da lagenziadiviaggimag.it, potrebbero essere più di un milione i passeggeri per un totale di 9375 movimenti.

“Una previsione di un milione di passeggeri, rispetto ai numeri del recente passato, potrebbe essere una buona notizia ma non ci basta – ha sottolineato Salvatore Ombra, presidente di Airgest –. Per far crescere l’aeroporto di Trapani servono risorse e promozione da parte del territorio. Il Vincenzo Florio non è né Catania, né Palermo che autosostengono il traffico passeggeri e riescono a fare utili. In un mercato altamente competitivo siamo riusciti ad attirare il traffico aereo solo grazie all’investimento della regione Siciliana, riuscendo però a far ricadere sul territorio entrate per 196 e 294 milioni di euro, nel 2022 e 2023, con migliaia di nuovi posti di lavoro creati”.