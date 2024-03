LIDL la spara grossa, se fai acquisti prima di Pasqua ti regalano un’automobile | Hai due giorni per portarla a casa

Oltre a delle offerte da sogno, per le festività natalizie, LIDL ti regala un’automobile. Ecco come fare per portarla a casa.

Con la Pasqua alle porte, LIDL ha annunciato delle offerte davvero imperdibili, come sempre senza compromessi sulla qualità.

Dagli accessori per le decorazioni ai dolci tipici della tradizione pasquale, tutto ovviamente all’insegna della convenienza LIDL.

Ma la famosa catena di supermercati non si è fermata alle tantissime proposte a tema pasquale a prezzi irresistibili, questa volta ha voluto strafare. Infatti, fare la spesa da LIDL può farti vincere addirittura un’automobile. Vediamo cosa fare per portarla a casa.

LIDL ti regala un’automobile: come portarla a casa

Nata in Germania negli anni ’70, la catena di supermercati a marchio LIDL si è diffuso a macchia d’olio in tutta Europa. Attualmente, vanta oltre 10 mila stores in ben 26 Paesi europei e non sembra intenzionato a dare un freno alla sua espansione.

Del resto, il numero dei clienti della catena di supermercati tedesca è in crescita costante, soprattutto, grazie alle numerose offerte, senza mai rinunciare alla qualità. Proprio di recente, in vista della Pasqua, ha lanciato il suo nuovo volantino in cui ha dedicato una sezione alle promozioni per le festività. Sfogliandolo abbiamo scoperto che, oltre a beneficiare di offerte davvero imperdibili, fare acquisti da LIDL prima di Pasqua può far vincere un’automobile. Vediamo come.

Fai la spesa da LIDL e vinci un’automobile

Sfogliando il nuovo volantino LIDL, abbiamo scoperto che oltre alle proposte imperdibili, la catena di supermercati tedesca offre la possibilità di partecipare al concorso Pasqua 2024 e, dunque, consente di poter vincere dei buoni spesa da 50 e 100 euro e una stupenda automobile Mini Cooper SE. Partecipare è semplicissimo, basta aprire l’app LIDL Plus (disponibile sia per Android che per iPhone) e cliccare sul tasto “Accetto e Partecipo” della schermata principale. Una volta accettato il regolamento, con una spesa di almeno 40 euro o multipli si potrà scansionare in cassa la propria Carta LIDL Plus, così che si riceverà direttamente sull’app la partecipazione da inviare.

Il concorso scade il 31 marzo 2024, proprio in occasione della Pasqua e, come abbiamo anticipato, ci sono in palio ogni giorno, 50 buoni spesa LIDL da 50 euro, 25 buoni spesa da 100 euro, mentre, per l’estrazione finale, che si terrà il prossimo 12 aprile, LIDL regala una Mini Cooper SE dal valore di oltre 38 mila euro.