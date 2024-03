Truffa Carabinieri, entrano in casa per fare dei controlli: per smascherarli ti basta fare questa domanda | Presta molta attenzione

Una truffa piuttosto subdola sta facendo capolino in diverse zone d’Italia. Tutti i dettagli del raggiro e cosa fare per difendersi.

Le truffe non vanno mai in vacanza purtroppo. Anzi, col passare degli anni si evolvono e diventano ancora più pericolose. Grazie alla tecnologia infatti i malviventi riescono a penetrare molto più facilmente nella vita delle persone sottraendo loro dati sensibili e soprattutto bancari.

Alle volte però può capitare che qualche criminale si rifaccia a tecniche passate pensando che ormai siano dimenticate. E in effetti purtroppo fanno anche una certa presa visto che colgono alla sprovvista le povere vittime di turno. Insomma tra antico e moderno i malintenzionati hanno sempre un buon margine d’azione.

A prescindere da ciò la cosa importante è conoscere queste tecniche meschine in modo tale da poterle neutralizzare sul nascere. E proprio in questa sede andremo ad analizzare un qualcosa di davvero losco che ultimamente sta andando a ledere diverse persone in giro per il Bel Paese.

Purtroppo stando ai primi riscontri il raggiro sta avendo anche un discreto successo. D’altronde chi compie questi atti criminali studia bene qualsiasi dettaglio in modo tale da andare a botta sicura ed evitare che ci siano intoppi. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e cosa bisogna fare per evitare di cadere nella trappola.

Truffa Carabinieri: come funziona e chi sono le vittime prescelte

In pratica questi squallidi personaggi che hanno come unico intento quello di appropriarsi di denaro e oggetti altrui chiamano dei soggetti prescelti dicendo loro di essere dei carabinieri e di dover passare a casa per dei controlli. Una scusa banalissima che però sulle persone anziane fa una certa presa.

Una volta entrati in casa i truffatori cercano soldi, gioielli e qualsiasi cosa che abbia un minimo di valore. Una volta preso il bottino poi si va via come se nulla fosse e senza destare alcun sospetto visto che sono in uniforme. Uno scenario decisamente grottesco e che purtroppo si sta allargando vertiginosamente.

Truffa Carabinieri: cosa fare per prevenirla

Per evitare la trappola è necessario riscontrare questa situazione chiamando il 112 e diffidando di queste persone che non hanno nulla a che vedere con la legalità. Altra cosa da tenere a mente è che le forze dell’ordine non chiamano alle persone per avvisarle di eventuali controlli. Quindi nel momento in cui si ricevono comunicazioni di questo genere è bene segnalarle a polizia e carabinieri. Quelli veri però.

Un ruolo fondamentale in questo contesto è quello dei giovani che devono necessariamente indottrinare genitori e nonni a non prendere in considerazione chi si vuole prendere gioco di loro in questo modo. Anche un maggior controllo delle persone anziane può evitare che questi individui truffaldini possano mettere le mani sui risparmi di una vita.