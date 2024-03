Colomba pasquale da Carrefour, in verità lo produce un grande marchio: lo pagheresti il triplo | Solo qui risparmi un botto

Una colomba pasquale venduta da Carrefour ad un prezzo decisamente conveniente è in realtà prodotta da un marchio di una certa importanza.

La Pasqua è ormai dietro l’angolo e ormai siamo nella fase dei preparativi finali, quelli che solitamente mandano in tilt moltissime persone. Niente paura però. Ormai da anni supermercati e negozi sono attrezzatissimi con tutto ciò che occorre. Dalle uova, ai rustici tipici della trazione pasquale fino ad arrivare alla colomba.

Trattasi del dolce di Pasqua per antonomasia, che non può mai mancare sulle tavole degli italiani durante il giorno della sacra festività. È innegabile però che soprattutto quelli artigianali (che sicuramente sono tra i più buoni) sono arrivati ormai a prezzi abbastanza significativi.

Non va tanto meglio nei supermercati dove però scrutando bene si possono trovare le offerte giuste. Ed è qui però che molte persone iniziano a storcere il naso. Il dubbio che affligge tante persone è tanto scontato quanto lecito e riguarda la qualità del prodotto a fronte di un costo minore.

Nulla di più sbagliato. Infatti la credenza secondo cui il costo sia correlato alla qualità è ormai sfatata da tempo. Anzi dietro ad alcune produzioni di “sottomarca” ci sono dei brand di un certo prestigio. Di fatto realizzano all’interno dei loro stabilimenti dei prodotti non destinati al loro marchio e che ovviamente sono più economici.

Colomba pasquale Carrefour: quanto costa

Un caso che riguarda anche la Colomba pasquale della Lombardia “Terre d’Italia” in vendita nei supermercati del gruppo Carrefour a 10,89 euro al Kg. Si tratta di un’offerta molto vantaggiosa, che prevede il 20% di sconto rispetto al prezzo originale. È valida appunto fino al 1 aprile, ovvero al giorno di Pasquetta.

Chiaramente tutti coloro che la vorranno sfruttare cercheranno di concludere la pratica il prima possibile, anche perché secondo il rituale nostrano deve essere al centro di ogni tavola nel giorno di Pasqua. Nella classica scampagnata del lunedì al massimo si mangia quella avanzata il giorno prima.

Chi c’è dietro la produzione della colomba pasquale Carrefour

Ma la curiosità maggiore è sapere chi c’è dietro a questa creazione di assoluta qualità che prevede al suo interno i classici ingredienti tra cui spiccano le mandorle, le scorze d’arancia candite, il miele, il burro di cacao e gli aromi naturali che contribuiscono a dare quel sapore particolare ed intenso.

Per chi non fosse a conoscenza di questo straordinario aneddoto, la colomba pasquale della Lombardia reperibile nei supermercati Carrefour viene prodotta e confezionata negli stabilimenti della nota Pasticceria Vergani sita in Via Privata Oristano 5, 20100 Milano. Dunque una gran bella garanzia di bontà.