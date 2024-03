1441 euro per lavorare a scuola, ti basta solo il diploma e il posto tanto ambito sarà tuo | A breve scadono le domande

Al contrario di quanto si possa pensare si può lavorare a scuola e guadagnare bene anche senza avere una laurea. Ecco qual è la mansione.

Lavorare all’interno di un istituto scolastico ha sicuramente il suo fascino. Essere a contatto costantemente con bambini o ragazzi è decisamente stimolante e mette sempre quel pizzico di allegria che quando si lavora ci sta sempre bene. Chiaramente bisogna avere le competenze necessarie per farlo.

I dirigenti scolastici sono sicuramente le figure di maggior spicco e a seguire ci sono i vari insegnanti. Sta a loro l’arduo compito di formare e dare la giusta disciplina ai ragazzi che rappresenteranno il futuro dell’umanità. Un qualcosa che non è per niente scontato soprattutto nella società contemporanea.

D’altronde con tutte le distrazioni che ci sono oggi è abbastanza difficile far concentrare i giovani sulle attività didattiche, ma per questo è ancora più soddisfacente quando si riesce nell’intento. L’altra faccia della medaglia è quella della resa che in alcuni casi purtroppo dipende da tanti altri fattori.

Ad esempio può capitare che un ragazzo decida di lasciare la scuola per via di una condizione familiare precaria o perché preferisce andare a lavorare fin da subito. Altre volte ancora possono esserci delle problematiche di carattere psicologico (come ad esempio traumi o problemi con i compagni di classe) ad incidere sul rendimento scolastico e li chiaramente si può intervenire.

Qual è il ruolo che consente di lavorare a scuola solo con il diploma

La scuola però non potrebbe andare avanti senza altre figure che seppur lavorando dietro le quinte hanno un ruolo fondamentale. Trattasi dei bidelli o collaboratori scolastici che con il loro prezioso aiuto fanno da raccordo tra insegnanti e alunni e permettono ad ogni singolo istituto di avere delle figure che all’occorrenza sono pronte a tutto.

Al giorno d’oggi si tratta di un posto ambito e che consente di vivere un’esistenza abbastanza agiata. Inoltre per poterlo fare non è indispensabile una laurea. Basta un diploma e ci si può candidare a questo ruolo che può risultare divertente e al tempo stesso molto comodo.

Come diventare operatore scolastico

Il salario previsto in base al contratto Contratto Nazionale di Lavoro per i primi anni 8 anni di servizio è di 1.441,70 lordi al mese con l’aggiunta della tredicesima mensilità. Sottraendo le imposte dovute e le detrazioni fiscali il compenso netto previsto è di circa 1.110 euro al mese. Con il passare degli anni si può giungere a 1.479 euro netti. Un compenso previsto a ridosso della pensione che può subire un incremento grazie all’assegno universale per figli a carico.

Per potersi ritagliare un posto in questo ambito non bisogna fare altro che candidarsi ai vari bandi previsti sia a livello nazionale sia a livello comunale. D’altronde c’è sempre un importante ricambio in questo ambito e ciò fa si che ci siano spesso nuovi inserimenti. Insomma, tentar non nuocere.