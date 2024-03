Zio Santino paga 131 euro l’anno per l’assicurazione auto: con questo espediente lo sconto sarà tuo | Hai pochi giorni per aderire

Dici addio a cifre esorbitanti per pagare la tua assicurazione. Con questo stratagemma risparmierai tantissimo: segna tutti i passaggi.

Quando decidiamo di metterci al volante di una macchina o di acquistare un’automobile, dobbiamo sapere che per circolare, oltre ai tanti documenti utili e soprattutto obbligatori, non può mancare la copertura assicurativa.

Quest’ultima offre una protezione essenziale ed unica, sia contro i rischi che contro le eventualità legate proprio alla guida. Chiaramente ci sono diversi tipi di coperture che sono abbinate alle polizze assicurative.

La forma più basilare di assicurazioni auto è sicuramente la responsabilità civile, che è quella obbligatoria proprio per legge. Essa si occupa solo di coprire i danni causati a terzi, ma anche quelli che vengono causati alle proprietà o addirittura a lesioni personali.

Spesso si decide di propendere anche per una copertura contro le collisioni, in quanto fa sì che il veicolo venga assicurato in caso di danni causati per questo motivo. Sicuramente la polizza che viene maggiormente richiesta e abbinata è quella contro furto e incendio, che copre il costo di riparazione o addirittura sostituzione del veicolo nel caso proprio di questi danni.

Ulteriori opzioni utili

Solitamente le persone sono solite anche fare un tipo di assicurazione completa che all’interno ricopre tutte quelle menzionate precedentemente. Talvolta, soprattutto per tutti coloro che fanno una vita molto movimentata sia per lavoro che per motivi personali, si opta anche per una polizza che prevede la copertura medica per incidenti automobilistici.

Ciò quindi va a coprire tutte le eventuali spese mediche dei passeggeri dell’assicurato qualora dovesse verificarsi un infortunio nel bel mezzo dell’incidente stradale. Chiaramente, sono però diverse le compagnie assicurative che offrono anche ulteriori opzioni che vanno ad arricchire la propria polizza.

Prima Assicurazione fa sul serio

Quando però si parla del costo dell’assicurazione bisogna tener conto di alcuni fattori come ad esempio il tipo di veicolo, il codice di guida, il luogo di residenza, la storia di guida, l’età e tanti altri fattori che possono far spostare l’ago della bilancia da un verso all’altro. Ora però sembra che ci siano importanti novità proprio in merito al mondo dell’RC Auto.

Infatti, così come riportato da Prima Assicurazione, si possono fare dei preventivi inserendo il numero di targa e addirittura ci sono delle offerte che partono da 131 € l’anno. Cosa aspetti? Collegati subito sul sito e richiedi un preventivo gratuito. Tentare non costa nulla soprattutto se ad oggi ci si ritrova a pagare delle cifre molto esose.