Ho vinto la crociera più bella del mondo | Partecipa anche tu al concorso: è tutto gratis

Grazie ad un noto portale di viaggi è possibile vincere una strepitosa crociera in giro per il Mediterraneo. Basta partecipare ad un concorso

Quante volte ci siamo detti “quanto vorrei partire per una bella e rilassante crociera“. Poi però un po’ per gli impegni personali, un po’ per i costi non sempre alla portata, si tende a procrastinare. D’altronde si tratta di una tipologia di vacanza che lascia in dote diversi comfort che chiaramente possono essere onerosi.

Ciò non significa che bisogna abbandonare definitivamente questo piccolo desiderio. Basta solo aspettare il momento giusto e si possono trovare delle opportunità abbastanza allettanti. Navigando online si possono scrutare molteplici pacchetti con itinerari completamente differenti.

L’alternativa è tentare la fortuna e partecipare ad uno dei tanti concorsi che mettono in palio delle fantastiche crociere. Proprio in questa fase sta avendo un certo richiamo un contest che può regalare un soggiorno su una nave da sogno a due persone. Dunque l’ideale per una coppia che vuole ampliare i propri orizzonti.

Tutto ciò è possibile grazie al celebre portale dedicato Pirati in viaggio sul quale è possibile trovare costantemente voli, alloggi e pacchetti completi per le più svariate destinazioni. Per quanto concerne la crociera sono molteplici i dettagli da andare a scoprire, prima però c’è un aspetto fondamentale da sottolineare.

Di fatto il tempo per prendere parte al concorso è davvero esiguo. La pratica va espletata entro il 1 aprile alle ore 23:59 e il 3 aprile saranno rivelati i fortunati (anzi fortunatissimi vincitori). Infatti non capita tutti i giorni di vincere una crociera MSC nel mediterraneo dal valore di 2.700 euro.

Cosa fare per partecipare al concorso

Per partecipare sono necessari due passaggi abbastanza semplici. Il primo è seguire la pagina Instagram di MSC Crociere. Dunque nulla di trascendentale. L’altro tassello consiste nel taggare un amico o un’amica nel post del concorso presente sul profilo Instagram di Pirati in Viaggio.

In pochi secondi il gioco è fatto. Una volta concluso non bisogna fare altro che aspettare e sperare di essere tra i prescelti. Ovviamente le possibilità sono poche, ma tentar non nuoce. Male che vada non c’è nulla da perdere. Qualora però la dea bendata dovesse fare capolino si potrebbe partire senza spendere 1 centesimo.

Tutti i dettagli sul premio in palio

Andando nel dettaglio il concorso consente di vincere un premio per 2 persone del valore di 2.700 euro per una crociera della durata di 8 giorni e 7 notti in cabina doppia con balcone. La partenza è dal porto di Bari e le date si possono scegliere a proprio piacimento (escluse le festività) nel mese di giugno.

Si viaggerà per 7 notti in pensione completa e si toccheranno mete di rara bellezza come Santorini, Pireo, Katakolon, Cofrù e Cefalonia. La nave inoltre è dotata di vasche idromassaggio, palestra, minigolf, sauna, bagno turco e di un raffinato centro benessere. Non mancano bar e ristoranti dove poter mangiare e bere senza rinunciare alla qualità. Insomma, che aspetti, prova a vincerla anche tu!