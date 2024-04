EAV assume a Napoli, ti servirà solo questo requisito per firmare il contratto della vita | Le candidature stanno per esaurirsi

L’azienda di trasporto pubblico campana è pronta a reclutare nuovo personale. Ecco le figure che ha intenzione di inserire in organico.

Il tema del lavoro ha sempre un’importanza primaria in Italia, soprattutto negli ultimi anni dove per svariati motivi non è stato affatto semplice trovare un impiego dignitoso e stabile. Prima la pandemia e poi le guerre hanno contribuito a creare uno scenario critico quasi senza precedenti.

Per questo molte persone prima di accettare o meno una proposta lavorativa si prendono tutto il tempo del mondo per poter riflettere su quale può essere la miglior soluzione per il proprio futuro. In questo scenario spiccano naturalmente i concorsi pubblici che rappresentano quell’oasi felice in mezzo all’arido deserto.

Non si tratta però dell’unica corsia preferenziale. Infatti anche quando le grande aziende aprono a nuove selezioni creano sempre un certo interesse, soprattutto quando gli annunci sono accompagnati dalla dicitura “contratto a tempo indeterminato”. D’altronde senza questo tipo di inquadramento non si possono fare progetti di nessun tipo.

Per chi abita a Napoli e dintorni ad esempio potrebbero aprirsi degli scenari decisamente allettanti visto che una società di una certa entità ha bisogno di forze fresche da inserire in organico a tempo indeterminato. Già solo questo particolare può rendere decisamente più allettante la situazione.

EAV: 25 assunzioni a tempo indeterminato

Infatti l’EAV (Ente Autonomo Volturno) azienda di trasporto pubblico che opera a Napoli e in generale in Campania ha deciso di assumere 25 laureati con contratto a vita. Il presidente Umberto De Gregorio ha annunciato la pubblicazione del bando volto a selezionare figure laureate in varie aree.

Si va da Architettura a Ingegneria fino ad arrivare ad Economia e Giurisprudenza. Le risorse avranno un ruolo importante all’interno dell’azienda. Dovranno infatti gestire gli investimenti dell’EAV come stazione appaltante. Insomma, almeno per ora si tratta solo di lavoro amministrativo.

I dettagli dell’opportunità lavorativa

Per quanto concerne le altre informazioni utili, il bando sarà disponibile in breve tempo sul BURC della Regione Campania e sulle pagine web dell’EAV. Si offre quindi l’opportunità di lavorare in linea con la formazione universitaria, il che almeno in Italia non è sempre così scontato.

Per candidarsi bisognerà seguire le procedure menzionate appositamente nel bando in cui tra l’altro saranno riportate come da prassi anche le date di apertura e chiusura per quanto concerne l’invio della domanda. Anche per quanto concerne eventuali prove di selezione e colloqui il bando sarà utile a chiarire ogni singolo aspetto.