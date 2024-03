Assunzioni immediate Tezenis, tantissime posizioni aperte in tutt’Italia | Stipendio da favola: candidati qui

Arrivano nuove opportunità di lavoro in Tezenis. Il noto brand ricerca personale per inserimenti in tutta Italia. Ecco quali sono i profili ricercati e come candidarsi.

Il mercato del lavoro è in continuo movimento e le opportunità di trovare un impiego, soprattutto, di recente, non mancano.

Una maxi campagna di recruiting arriva da Tezenis, con diverse posizioni aperte in tutta Italia. Per chi non lo sapesse, è un marchio del noto brand Calzedonia, lanciato nel 2003. Il Gruppo si occupa di vendere abbigliamento intimo, homeware e basic per donne, uomini e bambini.

Attualmente, Tezenis vanta centinaia di punti vendita sparsi in 35 paesi nel mondo, di cui, 365 sono presenti in Italia. Essendo un ambiente di lavoro in costante crescita, il brand è alla ricerca di nuovo personale da inserire negli store presenti in Italia e in sede. Vediamo allora, quali sono i profili ricercati e come inviare la propria candidatura.

Assunzioni Tezenis: i profili ricercati

Attualmente, il noto brand Tezenis è alla ricerca di nuovo personale da assumere sia per i negozi sparsi in tutta Italia che in sede. Le opportunità sono molto variegate e possono riguardare anche giovani alla prima esperienza. Le posizioni aperte ora riguardano principalmente Sales Assistant (Addetti alle Vendite) e Store Manager. In particolare, per le sedi di Roma, Ascoli Piceno, Arezzo, Varese, Milano, Brescia e Varese.

La ricerca è rivolta ai giovani con buone capacità di vendita e di lavorare in gruppo. Completa il profilo una buona conoscenza della lingua inglese. Gli annunci attivi riguardano anche delle posizioni aperte per lavorare in sede centrale a Verona. Nello specifico, Tezenis cerca:

• Addetto al taglio;

• Cucitrice campionarista;

• Faschion designer;

• Modelle per prove fitting interne;

• Modellista abbigliamento;

• Modellista intimo e corsetteria;

• Modellista Tezenis bimbo;

• Tecnico di industrializzazione tempi e metodi corsetteria.

Offerte di lavoro Tezenis: come inviare la propria candidatura

Chi è interessato alle posizioni attualmente aperte in Tezenis e intende inviare la propria candidatura, può farlo direttamente sul portale del brand selezionando la voce “Careers”. Basterà solo registrarsi e selezionare il profilo al quale si intende candidarsi.

Per inviare una candidatura è possibile anche utilizzare il proprio profilo presente sul social network professionale LinkedIn e rispondere direttamente agli annunci. Infine, il Gruppo offre anche la possibilità di inviare un’autocandidatura in vista di successive assunzioni. In questo caso, basterà inviare il proprio curriculum nel data base aziendale.