Mediaworld, la promo è da paura: con 38€ porti a casa l’iPhone 15 da 128 GB | L’offerta scade domani

Grazie a questa straordinaria offerta si può avere uno dei dispositivi più in auge ad un prezzo stracciato. Tutto quel che c’è da sapere.

Potere avere tra le mani un iPhone di ultima generazione è un po’ il desiderio di tutti gli appassionati di cellulari e di tecnologia in generale. Purtroppo però bisogna fare i conti con i costi non sempre sostenibili di questi dispositivi. Dunque non è sempre detto che si possa acquistare.

Chi però ha questo pallino solitamente è sempre aggiornato su offerte e promozioni dedicate in modo tale da farsi trovare pronto al momento opportuno. A prescindere da ciò va comunque messo in conto che la spesa è abbastanza ingente visto che anche i modelli più recenti costano almeno 700-800 euro.

Ovviamente dipende anche dalle caratteristiche del telefono visto che ormai questi apparecchi sono dei veri e proprio pc in miniatura con cui le persone possono compiere qualsiasi tipologia di attività. Proprio in questo periodo è abbastanza allettante una proposta da parte di una nota catena di prodotti tecnologi.

Si tratta di Mediaworld che ha deciso di mettere a disposizione dei propri avventori un’offerta da capogiro per quanto riguarda l’iPhone 15. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa opportunità che va sfruttata il prima possibile onde evitare che si esauriscano le scorte disponibili.

Iphone 15: il piano per pagarlo in comode rate

Nello specifico si tratta dell’iPhone 15 da 128 gigabyte di storage che da Mediaworld si può portare a casa con meno di 800 euro. Il ribasso rispetto ai 979 euro di listino è abbastanza significativo, ma a ciò va aggiunta un’altra novità decisamente positiva che riguarda il possibile pagamento a rate.

Si può optare per un piano di pagamento da 12 a 48 mesi con taeg 12,64% a partire da 37,70 euro al mese. Insomma una sorta di “regalo” visto che con questa soluzione il tutto diventa di gran lunga meno oneroso. Di fatto si alleggerisce una spesa che in una sola tranche si fa sicuramente sentire.

La possibilità di aggiungere la protezione danno

Ma non è tutto. Tramite la scheda prodotto è possibile anche scegliere se aggiungere la protezione per 2 anni per eventuali danni al prezzo di 229,99 euro. Se si opta invece per la protezione di 1 anno il costo scende a 139,99 euro. Vista la delicatezza di questi oggetti è un pensierino è doveroso farlo.

Dunque per chi fosse interessato non c’è altro tempo da perdere. Gli iPhone così come la stragrande maggioranza dei prodotti Apple non aspettano. Di fatto vanno a ruba in quasi tutti i negozi e la gente alle volte è disposta a fare delle vere e proprie follie pur di averli prima degli altri.