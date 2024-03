Amore, mi è lievitato lo stipendio: con questo trucchetto il bonus è tuo sin da subito | Riempi il modulo e vai a Dubai

Per una specifica categoria di lavoratori nel 2024 potrebbe arrivare un piccolo aumento di stipendio. Ecco chi sono i beneficiari.

La possibilità di accrescere i propri guadagni è sempre piuttosto allettante per i lavoratori. Per raggiungere questo obiettivo ci sono diverse strada. La prima e chiaramente la più proficua è quella relativa alla propria dimensione lavorativa. Facendo carriera con il passare del tempo aumentano le responsabilità e anche la paga.

L’altra invece è approfittare dei vari bonus e sgravi fiscali che ci sono periodicamente e che vanno ad incidere seppur in maniera non troppo corposa sui guadagni di un determinato periodo. Negli ultimi anni le opportunità in tal senso sono cresciute in maniera considerevole. L’importante è restare aggiornati in attesa che capiti la giusta occasione.

Per quanto concerne il 2024 è previsto un incentivo in busta paga previsto dalla Legge di Bilancio e che consente di abbattere il cuneo fiscale di circa il 10% comportando così un lieve aumento di stipendio per il singolo lavoratore. Una gran bella opportunità che però riguarda una categoria specifica di dipendenti.

Di quale si tratta nello specifico? Non resta che andare ad analizzarla per capire qual è la tipologia di lavoratori che in questa fase può trarre dei benefici da ciò. D’altronde è così conveniente che non può abbracciare chiunque altrimenti sarebbe un boomerang per le casse dello Stato.

Aumento di stipendio per chi ha compiuto 62 anni: come funziona

Di fatto il bonus riguarda coloro che raggiungono i requisiti per andare in pensione con Quota 103 ma preferiscono continuare a lavorare ancora per qualche anno. In pratica è quello che viene comunemente chiamato “bonus Maroni”. D’altronde chi va in pensione qualche anno prima viene penalizzato per quanto concerne l’assegno percepito.

Si applica infatti il coefficiente di trasformazione più penalizzante e ciò si aggiunge una minore contribuzione versata. Ma non finisce qui. Quest’anno chi accede a Quota 103 potrà avere l’assegno calcolato interamente con il sistema contributivo. Per effetto di tutte queste considerazione continuare a lavorare conviene e grazie la bonus si può aumentare fin da subito il proprio stipendio.

Di quanto aumenta il salario: le cifre esatte

Possono accedere al bonus tutti i lavoratori che entro il 31 dicembre 2024 maturano i diritti per Quota 103, ovvero 62 anni di età e 41 anni di contribuiti. Chi si trova in questa condizione può scegliere se andare subito in pensione, continuare e versare i contribuiti per intero e godere dell’incentivo riducendo a zero la quota di contributi a suo carico.

Andando a spiegare nel dettaglio il possibile aumento dello stipendio, viene azzerata l’aliquota contributiva del 9,19% consentendo al dipendente di riceverla direttamente sullo stipendio. Ad esempio su un salario lordo di 2.000 euro si ha un risparmio dei contributi pari a 183,60 euro al mese. Niente male, possono sempre far comodo.