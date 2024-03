Ho risolto i miei debiti col Fisco: ti basta questo semplice trucchetto, è tutto gratis | Solo così puoi evitare il peggio

Chi ha debiti con il Fisco, farebbe bene a conoscere questo semplice trucchetto per evitare di finire nei guai.

Conoscere la propria posizione nei confronti del Fisco, dunque, sapere se ci sono cartelle esattoriali in scadenza, è molto importante per scongiurare seri guai con l’Agenzia delle Entrate.

Non regolarizzare per tempo la propria posizione debitoria, infatti, può comportare l’aumento delle cifre da corrispondere, per via dell’aggiunta di sanzioni ed interessi.

Per far sì che ogni contribuente conosca esattamente la propria situazione debitoria, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha reso disponibile sul proprio portale web un servizio che consente di verificare l’eventuale presenza di pendenze da saldare, prima che la situazione precipiti.

Cartelle esattoriali: ecco come risolvere i debiti col Fisco

Può capitare a tutti, a causa di una dimenticanza o di mancanza di liquidità, di non pagare delle tasse. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate Riscossione provvede a notificare una cartella esattoriale che, se non saldata per tempo, comporta seri guai.

Non saldare i propri debiti con il Fisco entro i termini stabiliti, infatti, comporta procedure parecchio costose come, il fermo amministrativo o peggio il pignoramento. Proprio per questa ragione l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul suo sito un servizio attraverso il quale ogni cittadino può consultare, in qualsiasi momento e comodamente seduto sul proprio divano, l’eventuale presenza di pendenze da saldare prima che scatti la cartella esattoriale. Vediamo allora come procedere.

Come verificare la propria situazione debitoria

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione ha reso disponibile sul proprio portale web un servizio attraverso il quale ogni contribuente può verificare la propria situazione debitoria. Verificare l’eventuale presenza di pendenze da saldare è semplicissimo e alla portata di tutti, basta collegarsi sulla pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e cliccare sulla voce “Accedi all’area riservata”. In questo modo, si entrerà nel proprio profilo utente personale, dove si aprirà una tendina con diverse voci. Il cittadino dovrà selezionare e cliccare la voce “cittadino” e, successivamente, autenticarsi con SPID, CIE o CNS.

Una volta entrati, sarà possibile controllare diverse situazioni. In particolare, sarà possibile verificare le cartelle già saldate e quelle da saldare, dal 2000 ad oggi. Sebbene, non sia possibile stampare eventuali cartelle esattoriali da saldare, il contribuente può richiedere l’estratto conto debitorio, compilando un apposito form e procedere alla richiesta all’Agenzia stessa di una copia delle cartelle che gli occorrono.